Перегрев оборудования привел к прекращению работы Vodafone в трех городах ЛНР

Перегрева телекоммуникационного оборудования привел к прекращению работы украинского оператора мобильной связи Vodafone в Красном Луче, Молодогвардейске и Суходольске. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил Минкомсвязи к 29 июня нормализовать на территории Республики работу сети Vodafone, которая была нарушена из-за аварии на подконтрольной Украине территории.

"После восстановления функционирования коммутационного узла связи частного акционерного общества "ВФ Украина" по состоянию на 29 июня 2020 года прекращено обслуживание абонентов "ВФ Украина" в населенных пунктах Красный Луч, Молодогвардейск, Суходольск вследствие перегрева телекоммуникационного оборудования на узловых объектах связи (вышли из строя климатические установки)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сроки проведения ремонтно-восстановительных работ будут известны после поставки компанией "ВФ Украина" запасных частей на территорию Республики.

29 июня — Луганск