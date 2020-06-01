Власти и общественники Свердловска поздравили с 95-летием ветерана войны Ибрагима Димаева (ФОТО)
Представители власти и общественности Свердловска поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима Димаева. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района.
Поздравили юбиляра с днем рождения и вручили ему памятные подарки глава горрайонной администрации Андрей Сухачев, член Общественной палаты ЛНР Алесия Харинова, председатель Свердловской городской организации ветеранов Владимир Радионов и руководитель исполкома территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" Анна Чикулдаева.
"Уважаемый Ибрагим Тагирович, от всей души желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно же, душевного тепла, которые с щедростью вам дарят ваши родные и близкие люди", - обратился к ветерану глава Свердловщины.
Ибрагим Тагирович Димаев - ветеран Великой Отечественной войны, родился 29 июня 1925 года в селе Октябрьское Пензенской области. После окончания школы в 1943 году попал на фронт. Служил в специальных войсках, занимался организацией переправ. После войны всю жизнь проработал кузнецом. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За боевые заслуги".
29 июня — Луганск
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