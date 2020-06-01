Власти и общественники Свердловска поздравили с 95-летием ветерана войны Ибрагима Димаева (ФОТО)

Представители власти и общественности Свердловска поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима Димаева. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района.Поздравили юбиляра с днем рождения и вручили ему памятные подарки глава горрайонной администрации Андрей Сухачев, член Общественной палаты ЛНР Алесия Харинова, председатель Свердловской городской организации ветеранов Владимир Радионов и руководитель исполкома территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" Анна Чикулдаева."Уважаемый Ибрагим Тагирович, от всей души желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно же, душевного тепла, которые с щедростью вам дарят ваши родные и близкие люди", - обратился к ветерану глава Свердловщины.Ибрагим Тагирович Димаев - ветеран Великой Отечественной войны, родился 29 июня 1925 года в селе Октябрьское Пензенской области. После окончания школы в 1943 году попал на фронт. Служил в специальных войсках, занимался организацией переправ. После войны всю жизнь проработал кузнецом. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За боевые заслуги".29 июня — Луганск