ЛГАКИ передала написанные студентами иконы столичному храму "Умиление" (ФОТО)

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского передала написанные студентами-дипломниками иконы в луганский храм в честь иконы Божией Матери "Умиление". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на пресс-центр вуза."В луганском храме в честь иконы Божией Матери "Умиление" состоялось небольшое торжество в честь передачи дипломных икон, написанных студентами первого набора направления подготовки "иконопись", – говорится в сообщении.Член Общественной палаты ЛНР, настоятель храма протоиерей Александр Пономарев представил собравшимся первых четырех выпускниц вуза – профессиональных иконописцев. Он поблагодарил ректора ЛГАКИ Валерия Филиппова за сотрудничество, подчеркнув, что задуманное несколько лет назад создание луганской школы иконописи удалось."Недавно прославлен образ Луганской Божией матери. И сейчас под ее покровом просто на наших глазах возрастает луганская иконописная школа, созданная на базе академии. Наверное, в этом есть промысел Божий. В случае с созданием иконописной школы есть и служение Богу, и служение людям – живая икона нужна обществу. На нашей земле развивается новое, хорошее, созидательное дело. Так что открытие такой специальности в вузе случилось не просто вовремя – в этом была потребность", – сказал Пономарев.Посетивший торжество архимандрит Варфоломей проинформировал, что в переданные в храм "Умиление" иконы будут заложены капсулы с частицами мощей святых, которые на них изображены: Иоанна Предтечи, Александра Невского, Святой Варвары и Святого Николая."Каждый луганчанин будет иметь возможность соприкоснуться с такими величайшими святыми, коснуться их мощей. А иконы, написанные студентами, достойные. Это прекрасные образа в каноническом стиле. Соработничество вуза с церковью – большое дело. У нас много совместной работы, мы друг друга можем дополнять. Мы – в плане поддержки, консультаций, совета, студенты будут набираться опыта. И дай Бог, чтоб их иконы украшали многие храмы не только Луганска, но и разных стран", – отметил священнослужитель.Напомним, 16 июня первые выпускники ЛГАКИ имени Михаила Матусовского, обучавшиеся по специальности "иконопись", сдали государственный экзамен по профильной дисциплине.Направление подготовки "иконопись" было открыто на факультете изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ с благословения митрополита Луганского и Алчевского Митрофана в 2016 году.В 2019 году ЛГАКИ имени Матусовского выпустила первых специалистов по направлению "регент-дирижер церковного хора".29 июня — Луганск