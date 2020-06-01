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"Лугансквода" 30 июня прекратит подачу воды в четыре города и поселки Краснодонщины

Sergey Сегодня, 17:4515Новости
"Лугансквода" 30 июня прекратит подачу воды в четыре города и поселки Краснодонщины
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта на водоводах приостановит водоснабжение четырех городов и части Краснодонского района. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"30 июня специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" планируют провести ремонтные работы на Новосветловском и Ровеньковском водоводах. Вследствие этого будет прекращена подача воды потребителям в городах Свердловск, Ровеньки, Молодогвардейск, Суходольск, а также поселках Краснодонского района", - говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение планируется к утру 2 июля.
"Лугансквода" просит жителей обеспечить необходимый запас воды на время проведения ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.
29 июня — Луганск

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