"Лугансквода" 30 июня прекратит подачу воды в четыре города и поселки Краснодонщины

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта на водоводах приостановит водоснабжение четырех городов и части Краснодонского района. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"30 июня специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" планируют провести ремонтные работы на Новосветловском и Ровеньковском водоводах. Вследствие этого будет прекращена подача воды потребителям в городах Свердловск, Ровеньки, Молодогвардейск, Суходольск, а также поселках Краснодонского района", - говорится в сообщении.

Возобновить водоснабжение планируется к утру 2 июля.

"Лугансквода" просит жителей обеспечить необходимый запас воды на время проведения ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.

29 июня — Луганск