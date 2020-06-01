Французы поставили парад Победы в Москве в пример США и Европе с их сносом памятников

Жители Франции делятся эмоциями от российских парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и ставят их в пример "прогрессивному" Западу.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Западные СМИ активно освещали парад Победы в Москве – не стали исключением и ведущие информационные издания Франции. Газета Le Figaro назвала парад демонстрацией патриотизма и военной силы России от ее президента Владимира Путина. Читатели издания в комментариях поспорили о значении и оценках парада, сравнив торжественные шествия российских военных с происходящими параллельно празднованию событиями на Западе.Некоторые французы назвали военный парад "архаичным", раскритиковав демонстрацию военной мощи со стороны Москвы. Таким пользователям ответил читатель Le Figaro под ником anna: "Смешно, русские настолько архаичны со своим парадом! Сносить памятники, покрывать их краской и нечистотами на прогрессивном Западе – более современно". "Это отличается от некоторых людей на Западе, которые стоят на коленях и желают своим странам уничтожения", - добавляет B51.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Многие французы в комментариях отмечают историческую справедливость московского и других российских парадов. "Путин совершенно справедливо напоминает миру, что именно СССР уничтожил немецкую армию в 1940-1945 годы", - пишет JdA1429. "Нацисты проиграли войну в Сталинграде, где их армия была полностью задушена. Американцы подошли только к концу (войны), чтобы заграбастать и присвоить престиж победы", - отмечает Anand. "90% потерь немцы понесли на Востоке. Советы сделали всю работу", - убежден CarloSolis.Напомним, парады по случаю 75-летия Победы прошли в России не 9 мая, а 24 июня – торжественные шествия были перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако новая дата парада более достоверна исторически, так как первый парад Победы в 1945 году прошел именно 24 июня. За празднованием 75-й годовщины Победы в России следили по всему миру, активно делясь эмоциями от увиденного в соцсетях.Григорий Егоро