Сотрудники МЧС ЛНР продезинфицировали более 85 тыс. кв. м общественных мест

Сотрудники МЧС ЛНР с начала введения в Республике режима повышенной готовности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа продезинфицировали более 1,4 тыс. общественных мест и объектов общей площадью более 85 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"Во избежание распространения вирусной инфекции COVID-19 сотрудники пожарно-спасательных подразделений ЛНР по просьбе администраций городов и районов с начала распространения эпидемии продезинфицировали 1 437 общественных мест и объектов общей площадью 85 653,4 квадратных метров, для чего задействовали 69 единиц специальной техники и 271 человека личного состава", - говорится в сообщении.

За 66 выездов сотрудники МЧС обработали дезраствором 42 маршрутных такси, 528 остановок общественного транспорта, 18 административных зданий объектов различных форм собственности с прилегающими территориями, 247 подъездов жилых домов и придомовых территорий, 28 детских площадок, 11 скверов и парков.

Напомним, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР обязала местные органы власти обеспечить проведение регулярной дезинфекции мест общего пользования.

Ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщали, что сотрудники ведомства по состоянию на 16 июня продезинфицировали более 75 тыс. кв. м общественных мест.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,9 млн, из них более 498 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 500 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

29 июня — Луганск