Депутаты Народного Совета ЛНР рассказали о голосовании по Конституции РФ

Депутаты Народного Совета ЛНР, принявшие сегодня участие во всероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, рассказали о важности мероприятия как части интеграционного процесса с Россией.

"Считаю эти поправки к Конституции судьбоносными и для России, и для Республик Донбасса. Именно на Донбасс в очередной раз будет смотреть весь мир", - сказал депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов.

Он пояснил, что жители Донбасса участием в голосовании могут продемонстрировать свое стремление стать неотъемлемой частью Российской Федерации.

"Мы принимаем полноценное голосование в будущей судьбе нашего государства, поэтому для меня было принципиально, чтобы не только я приехал, но и все мои помощники. Я выполнил свой конституционный долг и, конечно, меня переполняет чувство гордости за свою страну, за то, что мы становимся частью Российской Федерации", - рассказал депутат.

Депутат Анна Мосина рассказала, что наличие российских паспортов позволяет жителям Донбасса принимать непосредственное участие в формировании будущего страны.

"Как граждане России мы (депутаты) с удовольствием выполнили свой долг", - сказала она.

"Коллеги сегодня с таким энтузиазмом проголосовали, и нас сегодня Россия принимала великолепно. Мы уезжаем довольные, все у нас с вами будет хорошо", - поделилась своими впечатлениями депутат Светлана Алешина.

Парламентарий Олег Попов считает, что депутаты Народного Совета Республики сегодня выполнили свой гражданский долг, приняв участие в голосовании.

"Сегодня мы четко проявили свою сознательность - шаг за шагом, день за днем мы идем в Российскую Федерацию", - сказал депутат.

Напомним, сегодня более 50 представителей ЛНР - депутатов, их помощников, сотрудников аппарата парламента, имеющих российское гражданство, - приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ на одном из участков для голосования в Красном Сулине Ростовской области.

Ранее Центральная избирательная комиссия ЛНР разъяснила порядок выезда жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, для участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, а Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР обнародовало расписание автобусных рейсов для поездок на участки для голосования в российские Донецк, Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин. Первые 100 жителей Республики, имеющие российское гражданство, приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ 25 июня.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Пасечник заявлял, что по состоянию на 12 июня более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

29 июня — Луганск