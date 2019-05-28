Щедрый Порошенко сильно В«поможетВ» Москве, вернув Крым Украине

Украина получила «уникальный шанс» «вернуть» Крым, заявил бывший президент «незалежной», лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.Недавно он выступил с духоподъемной речью в эфире одной из местных «патриотических» онлайн-радиостанций и обнадежил свою преданную аудиторию скорой «перемогой».Ему вдруг почему-то показалось, что в условиях низких цен на нефть и «глубокого кризиса» в России с падением ВВП на 5% Киев может укрепить международную солидарность и «заставить» Москву «уйти из Крыма». Поскольку она, как считает Порошенко, якобы не способна финансировать полуостров, который превратился для нее, по его выражению, в «чемодан без ручки».Не прошло и недели, как бывший глава украинского МИД Павел Климкин озвучил свою «фундаментальную» стратегию по возвращению полуострова, в которой предложил сделать Крым «проблемой для России» и подождать лет 10−12, когда она «начнет перезагружаться». Порошенко подхватил «эстафетную палочку» у своего экс-министра и выдал новую «гениальную» идею — мол, у России нет денег на Крым, поэтому полуостров сам захочет упасть в объятия Украины.То есть, в логике его Россия, получается, не может финансировать полуостров, а «нэнька» — может. Только Петр Алексеевич уже больше года, как отошел от дел, и, видимо, не знает, что у его родины большие проблемы с госдолгом, который растет, как на дрожжах, и достиг уже 82,12 млрд. долларов. Причем, 16,4 млрд. из них Киев должен выплатить международным кредиторам в этом году.Не исключено, конечно, что Порошенко говорит явную глупость с определенной целью.Но, как посоветовал бывшему украинскому лидеру сенатор Алексей Пушков, на эту тему ему лучше вообще «не рассуждать», потому что у Украины «нет шансов вернуть Крым».«Эпидемия и цены на нефть на это никак не повлияют. В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своём составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда», — написал политик в своем Twitter.Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, напомнил Порошенко о том, что, когда полуостров был частью Украины, «украинское государство не вложило в Крым ни монеты», а только грабило егоПо мнению парламентария, ментально Украина потеряла Крым еще в 1992 году, когда, пользуясь всеобщей неразберихой и обманув людей на референдуме, самовольно объявила его своей территорией.«Так что пусть все будет как есть: Крым развивается, а Порошенко сидит на лопате, которой его вышвырнули из президентского кресла. И пусть теперь мечтает о слиянии с Западом, Востоком, укреплении обороноспособности Украины… Крыма — не будет, и фильма со счастливым для Порошенко концом — тоже», — заключил депутат.Политолог и главный редактор интернет-ресурса PolitRussia Руслан Осташко не исключает все же, что Порошенко преследует совершенно конкретную цель, делая подобные заявления:— Петра Алексеевича можно понять, он надеется реанимировать себя как политика на Украине и использует для этого все возможности. Даже позволяет себе говорить такие откровенные глупости, что Крым якобы может вернуться на Украину, потому что Россия не в состоянии его финансировать.Знаете, я уже год, как переехал в Крым, на свою родину. Живу здесь и вижу, как он преображается.Есть, конечно, определенные проблемы — они везде есть. Зато запустение, царившее здесь после Украины, сейчас исчезает.Полуостров отстраивается. Возводятся школу, больницы, культурные кластеры. Идет полномасштабное развитие инфраструктуры, которая не менялась с советских времен.И тут надо отдать Порошенко должное — он честно признается, что вложить в Крым нужно много. Правда, не говорит, что за время украинской оккупации это они нам Крым очень сильно подпортили. Потому что Украина его, в принципе, не развивала и развивать никогда не собиралась.А чтобы у них не было никаких иллюзий, относительно того, что полуостров можно снова сделать украинским, я бы на месте российских властей предложил очень тонкий ход.— Пригласил бы Порошенко с делегацией украинских «зрадников», которые мечтают о возвращении Крыма, сюда, на полуостров. Естественно, под гарантии полной безопасности.Народ, правда, здесь очень сильно обозлен на украинскую власть, и это будет сложно сделать. Но, я думаю, что наши власти справятся и эту безопасность им обеспечат.Чтобы они могли увидеть, как преобразись крымские города и поселки. Сколько всего отреставрировано и отремонтировано за это время. Чтобы проехали по трассе «Таврида» и по Крымскому мосту. Взглянули на новые электростанции, которые строят. Заехали и посмотрели бы, как выглядит сейчас знаменитый Артек, который был фактически на грани закрытия.А потом, когда все это они увидят своими глазами, пусть просто пообщаются с местными людьми…Было бы интересно узнать, как они на все это отреагируют.Кстати, здесь очень много машин с украинскими номерами. Много туристов из Украины, которые окольными путями, с учетом того, что граница закрыта, но, тем не менее, пытаются попасть в Крым и отдохнуть.То есть, люди понимают, чей Крым, что он вернулся в Россию навсегда, что здесь будет хорошо.И что очень важно, на мой взгляд — к украинцам здесь относятся вполне доброжелательно. Ничего, кроме добра, им не желают.Я ни разу не слышал здесь людей говорящих на мове. Но, если бы кто и услышал, никто бы слова им не сказал. Потому что украинский язык на уровне с крымскотатарским является одним из государственных языков на территории Республики Крым. И мы, в отличие от Украины, пытаемся поддержать и сохранить самобытную культуру и украинского, и крымскотатарского народов.А Порошенко — это сбитый летчик.— Я думаю, что все украинские политики и все граждане прекрасно понимают, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины. Громкие заявления о том, что они вернут себе то, что никогда, по большому счету им не принадлежало, а было подарено в советские времена, это лишь попытка показать остальным территориям, что, мол, «мы будем за вас бороться».Потому что, я уверен, посмотрев на то, как развивается Крым, большое количество территорий украинских и украинских граждан захотят такую же судьбу для себя. Но для этого, конечно, им нужно постараться.Донбасс — на очереди у нас, про него забывать нельзя.Только для этого они это делают.Опять же, политическая жизнь на Украине напоминает канализационный сток, поэтому им периодически приходится о себе напоминать. И Крым — очень удобная тема для того, чтобы «нападать» на Россию, потому что безопасная. Можно сколько угодно кричать и верещать о том, что Крым нужно вернуть, но никто никогда палец о палец не ударит.Потому что, если бы Украина реально считала Крым своим и реально верила в то, что здесь голосовали «под дулами автоматов», они бы за него воевали. А они, поджали хвост, и трусливо сбежали.Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев сейчас, например, живет в Севастополе и называет себя русским бизнесменом.Светлана Гомзикова