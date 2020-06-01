Синоптики прогнозируют днем 30 июня в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 30 июня будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 29 июня до 21:00 30 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 15-17 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 30 июня метеорологи отмечали в 1887 году – плюс 4,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1954 году и составляла плюс 38,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 30 июня – 03:45, время захода – 21:08. Продолжительность светового дня составит 17 часов 23 минуты.

По предварительному прогнозу, днем 1-2 июля местами ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами.

29 июня — Луганск