СБУ - гестапо современного разлива...

Шесть долгих лет гражданской войны на Украине...и на протяжении всего этого времени международными правозащитными организациями фиксировались факты незаконных действий СБУ.Сегодня даже на территории самой Украины служба госбезопасности носит очень колоритное название - гестапо, потому, что все методы работы уж очень напоминают такие же структуры 79 лет назад действовавшие на оккупированных территориях Советского Союза.Преступления представителей СБУ не имеют границ, и им абсолютно все равно кто перед ними находится - мужчина или женщина, подросток или пожилой человек... Жалости и милосердия в тех, кто пришел на работу в эти структуры вы вряд ли найдете... Это кровожадные маньяки, жаждущие крови и получающие удовлетворение от пыток, насилия и убийств... Преступления этих упырей совершаются как в отношении мирного населения Украины, так и граждан ЛДНР.Существуют огромное количество документальных свидетельств и заявления очевидцев о действии на территории Украины тайных тюрем, где СБУ незаконно удерживает сотни людей. К ним применяются пытки, их жестоко избивают, отказывают им в адвокатах, медицинской помощи и связи с родными. Чаще всего такие тюрьмы расположены в подвалах зданий областных управлений спецслужб, вся информация о них тщательно скрывается.Существование тюрем подтвердил доклад Верховного комиссариата ООН по правам человека, опубликованный в июне 2016 года. В докладе приводились свидетельства узников, побывавших в плену у СБУ. При этом делегацию подкомитета ООН по предупреждению пыток не допустили в места, где работники СБУ незаконно удерживали людей. Представителям ООН и МКК еще ни разу не удалось попасть в тайные тюрьмы. Невзирая ни на что, сотрудники СБУ неизменно отказывали им в доступе. Однако и без этого фактов и свидетельств преступлений СБУ хватает.Для того чтобы выслужиться перед руководством и отчитаться хоть о каких-то успехах, офицеры СБУ под надуманными предлогами задерживают жителей республик на КПВВ, шантажируют абитуриентов, которые приехали в подконтрольные Киеву города для поступления в вузы.СБУ выдает жертв своих фальсификаций за военнослужащих Народной милиции, которые добровольно отказались от защиты родины и решили воспользоваться программой "Тебя ждут дома".Сегодня собрано немало фактов, свидетельствующих о нечеловеческом обращении с заключёнными сотрудников СБУ. Пытки, угрозы расправы с родственниками, нарушения всех конституционных прав человека и это всё в демократической стране, которой считает себя Украина.Елена Субботина