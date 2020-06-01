Киевские силовики обстреляли Фрунзе, ранен мирный житель - Народная милиция

Киевские силовики обстреляли поселок городского типа Фрунзе, ранен мирный житель. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"Боевики 93-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) подвергли обстрелу из вооружения (боевой машины пехоты) БМП-2 район населенного пункта Фрунзе, в результате которого осколочные ранения получил мирный житель 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе оборонного ведомства Республики добавили, что "материалы по фактам обстрелов будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 93-й бригады ВФУ (полковника Дмитрия) Брыжинского".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 июня — Луганск