Народная милиция пресекла огневую активность подразделения ВСУ, обстрелявшего Фрунзе

Народная милиция ЛНР пресекла огневую активность подразделения ВСУ, обстрелявшего поселок городского типа Фрунзе. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Ранее сегодня в результате обстрела киевскими силовиками Фрунзе был ранен мирный житель.

"Для защиты мирного населения Республики от обезумевших украинских карателей подразделения Народной милиции слаженными действиями пресекли огневую активность противника. По предварительным данным, потери противника составили двое раненых", - сказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 июня — Луганск