Донбасс. Оперативная лента военных событий 30.06.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 29.06.2020
09:00 Жилой дом в поселке Александровка на западной окраине Донецка сегодня вечером загорелся в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины
Об этом сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу: улица Шевченко, 10. Из-за непрекращающегося обстрела пожилой мужчина вынужден был укрываться в подвале горящего дома. На данный момент пожар ликвидирован силами местных жителей», — говорится в сообщении.
В представительстве уточнили, что армия Киева открыла огонь по Александровке в 19:28 со стороны Марьинки. При обстреле использовались гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Информация о жертвах среди мирных жителей не поступала.
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