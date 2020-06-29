Донбасс. Оперативная лента военных событий 30.06.2020

«В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу: улица Шевченко, 10. Из-за непрекращающегося обстрела пожилой мужчина вынужден был укрываться в подвале горящего дома. На данный момент пожар ликвидирован силами местных жителей», — говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 29.06.202009:00Об этом сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В представительстве уточнили, что армия Киева открыла огонь по Александровке в 19:28 со стороны Марьинки. При обстреле использовались гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Информация о жертвах среди мирных жителей не поступала.