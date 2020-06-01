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"Лугансквода" 1 июля возобновит водоснабжение ряда городов, сокращенное из-за ремонта

Sergey Сегодня, 10:000Новости
"Лугансквода" 1 июля возобновит водоснабжение ряда городов, сокращенное из-за ремонта
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" к вечеру 1 июля возобновит водоснабжение ряда городов Республики, сокращенное из-за ремонтных работ на подстанции и водоводах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В связи с обесточиванием насосных станций, а также проведением ремонтных работ на водоводах 30 июня будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск, Первомайск и Славяносербск. Возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 1 июля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что недопоставка воды составит не более 70%.
30 июня — Луганск

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