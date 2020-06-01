"Лугансквода" 1 июля возобновит водоснабжение ряда городов, сокращенное из-за ремонта

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" к вечеру 1 июля возобновит водоснабжение ряда городов Республики, сокращенное из-за ремонтных работ на подстанции и водоводах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с обесточиванием насосных станций, а также проведением ремонтных работ на водоводах 30 июня будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск, Первомайск и Славяносербск. Возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 1 июля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что недопоставка воды составит не более 70%.

30 июня — Луганск