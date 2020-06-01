На Украине назвали пять сценариев решения водной проблемы Крыма

На Украине продолжают обсуждать «водный вопрос» Крыма. Украинское издание «Апостроф», опросив экспертов, назвало пять сценариев возможного решения водной проблемы полуострова.Согласно первому сценарию, президент Украины Владимир Зеленский мог бы проявить волю и открыть дамбу, пустив воду в Крым, как того хочет Москва. Но тогда глава государства гарантированно столкнулся бы выступлениями активистов, которые бы физически мешали процессу. Прекращение водной блокады могут также не понять в Европе и США, которые уже шесть лет сохраняют санкции против России. Подобный шаг может стоить Зеленскому должности, ведь он фактически признает полуостров российским и узаконит «аннексию».По второму – Киев может официально уведомить международные структуры и посольства других государств, что не подаст воду на полуостров до его возвращения Украине, невзирая на гуманитарную катастрофу в Крыму. Ведь согласно Женевской конвенции 1949 года, ответственность за судьбу населения «оккупированной» территории несет «оккупационная» администрация. Но Зеленский вряд ли решится на подобный шаг, так как после этого любые переговоры с Кремлем станут проблематичными.Согласно третьему сценарию, Украина, при посредничестве международных структур может начать с Россией переговоры о поставке воды на полуостров в обмен на уступки. Например, Киев открывает дамбу, а Москва выводит войска из Крыма. Украина могла бы показать мировому сообществу, что одновременно помогает решению гуманитарной катастрофы и демилитаризации полуострова.По четвертому – может начаться настоящая война, так как президент России Владимир Путин недавно заявил, что помнит об «исконно русских землях». По его мнению, республики из СССР должны были «выходить с чем они пришли», а не «тащить за собой подарки от русского народа». Согласно утверждениям украинской военной разведки, Россия может решиться на создание «сухопутного коридора» и лишить Украину выхода к морю.По пятому – воду Крыму можно было бы продавать. В качестве примера приводятся отношения Израиля и Палестины. Несмотря на конфликтные ситуации израильтяне продают палестинцам более 20 млн кубометров воды в год. Даже существует договоренность о продаже до 30 млн. кубометров воды в год.