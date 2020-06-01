Силовики предотвратили мощный взрыв во Владикавказе

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт во Владикавказе. По данным силовиков, после взрыва злоумышленник намеревался сбежать из страны и примкнуть к запрещенным на территории РФ террористическим организациям.ФБА «Экономика сегодня»Сотрудники спецслужб установили, что россиянин 29-30 лет планировал организовать взрыв у одного из административных зданий столицы Северной Осетии. Для этих целей он подготовил самодельное взрывное устройство. После совершения преступления злоумышленник планировал бежать из страны и примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГ1. Это подтверждает переписка задержанного с боевиками, находящимися за границей, пишет РИА Новости.Возбуждено уголовное дело, элементы самодельного взрывного устройства обнаружены сотрудниками спецслужб. Всего за последние 10 лет в стране предотвратили 160 терактов, это подтверждает директор ФСБ Александр Бортников.1 Организация запрещена на территории РФ.Анастасия Броцкая