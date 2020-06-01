Последний евроромантик Украины

Пожалуй, последним романтиком «европейской Украины» (Евро-краины) остается топ-блогер «Ютуба» (пока его канал не удалили западные «демократизаторы» по заказу туземной администрации колонии «RAGULICHINA») Анатолий Шарий.Он и его сторонники – последние наивные романтики, рассчитывающие, что вооруженные нацистские банды отмайданенных скакуасов без боя утратят монополию на уличные/майданные шествия/действа в остатках Украины. Что эти майданутые шайки (живущие либо рэкетом, либо бюджетом МВД/СБУ) усмирят «отлюстрированные» ими же «правоохранители». Что одна фашистская рука отмоет от крови другую.На самом деле, мировая история почти век свидетельствует: не вооруженные инакомыслящие фашистскому режиму – напрасные жертвы нацистского молоха. Ладно, не вразумил «шариковцев» мировой опыт от «чернорубашечников» дуче до «эскадронов смерти» пиночетов. Но неужели им своя «вышиванка» не ближе к телу?Почему участь безоружных «антимайданщиков», «куликовцев» и всех других не согласных с нацистским переворотом 2014 года сторонников Шария ничему не научила? Неужели они и сам Анатолий в нацистской зоне/американской колонии рассчитывают на правосудие, верховенство права, «гаранта Конституции» (кровавого клоуна), на те же «выборы»? Какие выборы, а главное – зачем они в Рагуличине? Кто кого на ее улицах/майданах перебьет – тот и прав, тот и «победил в народном выборе». Евромайдан ведь открыл кровавый «ящик Пандоры», который мирным путем уже не закрыть. После цветного переворота правит тот, кто вооружен, кто плюет на закон, мораль, совесть и кто поддержан всеми силовыми ресурсами оккупационного режима, сам им по сути является – и штатно, и внештатно.Неужели не известно, что для любого нациста любой инакомыслящий – враг, подлежащий уничтожению? Естественно, что нацистская власть потворствует и прикрывает своих исполнителей – убийц. Мало того – теперь на самого Шария завели дело, на очереди объявление его в международный розыск. А Толик все играется в «европейскую демократию» (ноги мигрантам в Европе еще не целует)?Сейчас блогер угрожает президенту Украины обращением в европейские суды. Напугал зеленого ежика… Он из той же шоблы комиков, что и Зеля? Или всерьез «думает», что Европа, соучаствовавшая Америке в нацистском перевороте на Украине, решится на реальное наказание колонии своей же (в том числе) метрополии? Максимум на что решится Евросоюз: «пшик, общественное порицание».Это все – очевидные вещи. Но до сих пор, что удивительно, остаются романтики, верящие в демократическую, свободную, «европейскую» (в медийно-рекламном понимании этого термина) Украину. Их в своей партии и объединил Анатолий Шарий. Сейчас его сторонников избивают и убивают нацисты из группировки «Национальный корпус». Могли из любой другой, аналогичной – голодных «активистов» по Дикому полю бегает изрядно - режиму есть из кого выбирать исполнителей.Некоторые считают действия Шария провокацией новых «сакральных жертв» для нового «цветного переворота». Я так не думаю, не считаю Анатолия аналогом попа Гапона, зато вижу его последним евроромантиком Украины, если хотите – одним из последних реальных ее сторонников и защитников. Напрасный труд, напрасные слова…Его сторонников тоже немного жаль. Немного потому, что когда убивали их безоружных предшественников – участников «русской весны» они молчали, веря в «европейскую, свободную, демократическую Украину» (некоторые еще до сих пор верят в ее «европейское» многоязычие). Кому на Западе она нужна в этом качестве? Нужна малолюдная (ударно «обнуляемая» майданоморами), послушная колония Антироссия – военный плацдарм против РФ (в качестве бесправного, но всем должного на поколения «туземцев» получлена НАТО) и поле, засеянное запрещенными к выращиванию в Европе, вредными для почвы сельхозкультурами и ГМО-продуктами от глобальных «монсанто».Но надежда на «выздоровление» Шария и его сторонников все же есть, ведь лучшими учителями являются как жизнь, так и угроза смерти. К тому же, из наивных голов евро-романтизм ударно (во всех смыслах) «вылечивается» нацистскими битами «эскадронов смерти». Так что у «шариковцев» есть шанс вразумиться хотя бы на своих ошибках, раз судьбы поодиночке «прикопанных анонимными патриотами» или репрессированных «официалами» участников «русской весны» (в Мариуполе, Днепропетровске, Одессе, в том же Харькове и во всей оккупированной глобалистами через рогулей и жидобандеровцев Новороссии) их ничему не научили.Тут для всех жителей остатков Украины верно классическое изречение, которое в измененном для реалий Рагуличины виде звучит примерно так: «Когда нацисты сжигали куликовцев – я молчал: я не куликовец, когда запрещали коммунистов – я молчал: я не коммунист, когда убивали и сажали журналистов – я молчал: я не журналист, когда забивали сторонников Шария – я молчал: я не из них, а когда придут за мной - некому будет говорить».Константин Одессит