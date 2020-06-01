В луганских водоемах с начала года утонуло 15 человек



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«С начала года из водоемов ЛНР уже поднято 15 тел», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с гибелью людей на воде «спасатели практически ежедневно посещают водоемы и проводят разъяснительную работу с населением». Происшествия - Сегодня, 15:15 19 Пятнадцать человек утонуло в луганских водоемах с начала года.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.«С начала года из водоемов ЛНР уже поднято 15 тел», — говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что в связи с гибелью людей на воде «спасатели практически ежедневно посещают водоемы и проводят разъяснительную работу с населением». Происшествия - Сегодня, 15:15 19

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