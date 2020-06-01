В луганских водоемах с начала года утонуло 15 человек
Пятнадцать человек утонуло в луганских водоемах с начала года.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«С начала года из водоемов ЛНР уже поднято 15 тел», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с гибелью людей на воде «спасатели практически ежедневно посещают водоемы и проводят разъяснительную работу с населением». Происшествия - Сегодня, 15:15 19
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«С начала года из водоемов ЛНР уже поднято 15 тел», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с гибелью людей на воде «спасатели практически ежедневно посещают водоемы и проводят разъяснительную работу с населением». Происшествия - Сегодня, 15:15 19
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