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В луганских водоемах с начала года утонуло 15 человек

bot Сегодня, 15:1518Новости
В луганских водоемах с начала года утонуло 15 человек
Пятнадцать человек утонуло в луганских водоемах с начала года.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«С начала года из водоемов ЛНР уже поднято 15 тел», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с гибелью людей на воде «спасатели практически ежедневно посещают водоемы и проводят разъяснительную работу с населением». Происшествия - Сегодня, 15:15 19

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