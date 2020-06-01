Декретный отпуск для отцов

Народные депутаты Украины предложили ввести сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск по уходу за детьми для мужчин. Об этом говорится в законопроекте №3695, который опубликован на сайте Верховной Рады.Сейчас, согласно закону Украины, отец может уйти в декрет только при отказе матери. Для этого ему нужно предоставить своему работодателю справку с места работы жены о ее отказе от ухода в декретный отпуск. Новый законопроект предусматривает предоставление ежегодного дополнительного отпуска отцу. На сегодняшний день право на него имеют только женщины с двумя детьми. Кроме того, нардепы предлагают ввести для отцов сокращенный рабочий день, который сейчас разрешен только матерям с ребенком возрастом до 14 лет.В проекте закона также предусмотрено предоставление двухнедельного одноразового оплачиваемого отпуска отцу после рождения ребенка, независимо от того, состоит он в официальном браке с матерью или нет. Однако родители ребенка обязаны проживать вместе.Воспользоваться правом на получение отпуска разрешается в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка. Новости Украины - Сегодня, 15:05 12