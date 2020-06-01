Столичный театр на Оборонной в виртуальном режиме закрыл 79-й сезон (ФОТО)

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр (ЛАУМДТ) на Оборонной в виртуальном режиме закрыл 79-й сезон, обратившись к зрителям и вспомнив самые яркие события года. Об этом театр сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Наш театр виртуально закрывает свой 79-й театральный сезон. Он был непростым, но, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, вы, дорогие наши зрители и друзья театра, были с нами с самого начала, радовались нашим достижениям и победам, всегда были самыми неравнодушными ценителями нашего творчества! Спасибо вам за это!" – говорится в обращении.В театре рассказали, что главными событиями сезона стали семь премьерных спектаклей."Главными событиями сезона, безусловно, стали наши премьеры, которые нашли своего благодарного зрителя и заняли достойное место в репертуаре: несмешная комедия "Академия смеха", народный бурлеск "Веселая ярмарка", трагикомедия "Последняя любовь Деда Мороза", мюзикл "Новогодняя почти "адская" кухня", детская новогодняя сказка "Новый год идет!", спектакль-концерт "Славянская душа", сентиментальная комедия "Театральный роман", – уточнили в ЛАУМДТ.В учреждении культуры добавили, что юные таланты детской театральной студии "Воображариум" в минувшем сезоне представили премьерную сказку "Переполох в сказочном королевстве"."Бурными аплодисментами наградили зрители Кинешмы наш дуэтный спектакль "Адель" – золотого призера ХІV Международного театрального фестиваля "Золотой Витязь", с которым мы приняли участие в международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST", – отметили в театре.В ЛАУДМТ напомнили, что в 79-м сезоне две актрисы театра были удостоены почетных званий."Мы невероятно рады и горды за наших коллег, яркий талант, опыт и мастерство которых нашли достойную оценку: почетное звание "Народный артист ЛНР" присвоено Наталии Коваль, а почетного звания "Залуженный артист ЛНР" удостоена актриса театра Наталья Недоступ", – пояснили в учреждении культуры.Там также поблагодарили организаторов культурологического проекта "#ИскусствоДома" за создание телеверсий трех спектаклей: "Нам всем одна досталась роль…", "Мы все прошли и победили" и "Непокоренные"."Всем известные обстоятельства последних месяцев помешали видеть вас в зрительном зале, но все это время мы неустанно трудились и многое успели, чтобы в следующем сезоне удивлять и радовать вас, дорогие зрители. В юбилейном 80-м театральном сезоне взрослых и маленьких зрителей ждут новые премьеры, незабываемые встречи с вашими любимыми актерами и знакомство с новыми именами!" – обратился к зрителям коллектив театра.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 10,1 млн, из них более 502 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 500 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявляло, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.30 июня — Луганск