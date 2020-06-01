Луганская молодежная библиотека приглашает читателей на летние чтения (ФОТО)

Луганская молодежная библиотека (ЛМБ) приглашает читателей на летние чтения "С книгой жить – век не тужить!". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."В Луганской молодежной библиотеке начался традиционный сезон летних чтений "С книгой жить – век не тужить!", основная цель которых – привлечение школьников в дни летних каникул к систематическому посещению библиотеки и чтению, организация досуга подростков", – говорится в сообщении.В библиотеке рассказали, что в преддверии сезона летних чтений ее сотрудники обновили молодежную зону отдыха."Первый холл библиотеки у нас – летний. Здесь яркие краски, много света, журчание фонтана и новые мягкие кресла-мячи. Удобно расположившись в кресле, можно почитать журналы, новую книгу или воспользоваться бесплатным Wi-Fi", – рассказали в ЛМБ.Кроме того, в рамках программы летних чтений в учреждении культуры организованы литературно-творческие площадки и мастер-классы по оригами "Диво дивное, чудо бумажное" и лепке "Волшебный пластилин"."Ребятам также предложат принять участие в историческом рандеву "Хвала тебе, чудо Вселенной" и интеллектуальном калейдоскопе "Сегодня – фантазеры, завтра – изобретатели". Для любителей хороших манер мы приготовили беседы в "Этикет-салоне". А ко Дню семьи, любви и верности готовится литературно-музыкальная программа "Под покровом Петра и Февроньи", мероприятия которой будут проходить в течение целой недели", – проинформировали в библиотеке.Там добавили, что, помимо этого, юные читатели получат возможность принять участие в квесте "Большая сказка для маленьких волшебников"."В "Литературной беседке" ребята смогут почитать вслух сказки и стихи, разыграть по ролям басни, сыграть в "книжные жмурки", а игровая программа "Вот оно какое, наше лето" создаст хорошее настроение и заставит улыбнуться даже самых серьезных и хмурых", – рассказали в ЛМБ, уточнив, что сотрудники библиотеки "постарались учесть разные интересы и запросы юных читателей".Помимо этого, в учреждении культуры продолжат работу клубы по интересам: клуб знатоков "Эрудит", литературная студия "Росчерк пера", клуб любителей японской культуры "Айна", философско-интеллектуальный клуб Consensus, клуб практической психологии "Мечта", клуб любителей славянских традиций "Этника" и объединение "Литературные россыпи Луганщины"."Мы надеемся, что после летних чтений в библиотеке увеличится количество читателей и лето с книгой запомнится каждому из них. Приглашаем всех в библиотеку, в приятную и уютную атмосферу чтения", – отметили в ЛМБ.30 июня — Луганск