В поселке Фрунзе зафиксировали последствия вчерашнего обстрела. ФОТО
Сотрудники представительства Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела поселка городского типа Фрунзе. Об этом пишет ЛИЦ.
Поселок Фрунзе попал под обстрел 29 июня, в результате происшествия был ранен мирный житель.
Сотрудник представительства Луганска в СЦКК Сергей Головко сообщил, что кобстрел поселка вели из вооружения боевой машины пехоты БМП-2 с направления села Крымское.
«В результате разрыва боеприпаса возле жилого дома по адресу: переулок Петровский, дом 5, осколочное ранение получил местный житель 1998 года рождения, также осколочные повреждения получили жилой дом и торговый павильон», — сказал он.
На месте происшествия также работали представители Генпрокуратуры, которые взяли показания у очевидцев обстрела.
«Первые прилеты были в густонаселенный район торгового павильона. Это вечернее время, дети пришли за мороженым», — рассказала о случившемся начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Фрунзе Анжелика Пирогова.
Она сообщила, что «возле торгового павильона также стоял 22-летний парень, который не успел сгруппироваться, только начал ложиться во время взрыва (боеприпаса) и получил ранение».
Пирогова рассказала, что житель Фрунзе получил два осколочных ранения верхней части правой руки.
«Наша скорая сработала очень быстро, пострадавшего отвезли в Кировск в городскую больницу, один осколок изъяли, второй — пока нет», — сказала А.Пирогова.
Она уточнила, что дети и другие жители поселка, находившиеся в зоне обстрела, по счастливой случайности не пострадали.
Происшествия - Сегодня, 16:00 10
Поселок Фрунзе попал под обстрел 29 июня, в результате происшествия был ранен мирный житель.
Сотрудник представительства Луганска в СЦКК Сергей Головко сообщил, что кобстрел поселка вели из вооружения боевой машины пехоты БМП-2 с направления села Крымское.
«В результате разрыва боеприпаса возле жилого дома по адресу: переулок Петровский, дом 5, осколочное ранение получил местный житель 1998 года рождения, также осколочные повреждения получили жилой дом и торговый павильон», — сказал он.
На месте происшествия также работали представители Генпрокуратуры, которые взяли показания у очевидцев обстрела.
«Первые прилеты были в густонаселенный район торгового павильона. Это вечернее время, дети пришли за мороженым», — рассказала о случившемся начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Фрунзе Анжелика Пирогова.
Она сообщила, что «возле торгового павильона также стоял 22-летний парень, который не успел сгруппироваться, только начал ложиться во время взрыва (боеприпаса) и получил ранение».
Пирогова рассказала, что житель Фрунзе получил два осколочных ранения верхней части правой руки.
«Наша скорая сработала очень быстро, пострадавшего отвезли в Кировск в городскую больницу, один осколок изъяли, второй — пока нет», — сказала А.Пирогова.
Она уточнила, что дети и другие жители поселка, находившиеся в зоне обстрела, по счастливой случайности не пострадали.
Происшествия - Сегодня, 16:00 10
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