Как выбрать детский летний лагерь

Скоро начинается второй месяц летних каникул 2020! Многие родители, несмотря на то, что карантин продлили до 31 июля, полностью вернулись к своим рабочим обязанностям. Возникает вопрос: «Где в это время отдохнуть ребенку?», ведь правительство официально заявило о том, что детским оздоровительным лагерям сейчас открываться нельзя. Открытие лагерей планируется не ранее 31 июля.Например, малыши могут посещать детские сады, кто-то поедет к бабушке и дедушке, но что делать остальным? На помощь приходят полезные, безопасные и веселые — дневные лагеря в Северодонецке. Преимущество дневных лагерей — это близость к дому или работе, а также удобный режим работы. Ребенок может посещать дневной лагерь понедельно или по дням, с утра до вечера или прийти на половину дня. На протяжении дня ребенок увлечен интересными занятиями вместе со сверстниками, получая массу полезных активностей, навыков и информации.Дневные лагеря бывают разные. Сегодня мы подготовили для вас самые популярные направления.Дневные лагеря с изучением английскогоОдним из самых популярных направлений среди дневных лагерей Украины остаются языковые, а точнее лагеря с изучением английского. Занятия построены таким образом, чтобы ребенку не было скучно. В лагере дети поют песни, смотрят мультики, играют в игры и все это на английском. Занятия направлены на преодоление языкового барьера. Также английский сочетается с интересными мастер-классами, тренингами, прогулками на свежем воздухе и спортивными активностями.Такой лагерь есть и в Северодонецке — English Summer Camp. Все, что нужно, чтобы попасть туда — это позвонить и записаться.Контактные данные:Адрес: ул.Новикова 17 и Федоренко 49а.Телефон: 095-312-28-06Дневные лагеря со спортивным уклономБлагодаря таким организациям, ребенок разовьет физические способности и укрепит свое здоровье. Спортивные лагеря проходят преимущественно на свежем воздухе, поэтому большинство занятий будут проходить в парковых зонах.К примеру, в Северодонецке успешно на протяжении многих лет работает лагерь боевых искусств «Тигренок». Лагерь функционирует для всех категорий школьного возраста и представляет собой: кунг-фу туризм, активный отдых, воспитание культуры здоровья и боевого духа, экологическое воспитание и изучение родного края, возможность лично познакомиться и подружиться с большими и маленькими чемпионами, и их тренерами.За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: улица Гагарина, 113, школа № 20Телефон: 050-73-10-100Также танцевальные занятия для детей, которые дополняются курсом актерского мастерства и сценической речи от профессионального репетитора проходят в Ивонин-парке.Творческие детские лагеряНе имеет значения профессионал ребенок или новичок — главное желание. В лагере ребенок сможет выйти из привычной зоны комфорта, а в этом ему помогут опытные преподаватели. Кроме занятий по выбранному направлению, детей ожидают: тематические мастер-классы, активности на свежем воздухе, тренинги и многое другое.Здесь стоит отметить северодонецкую Арт-студию «Песочница». Здесь можно освоить мультипликацию и гончарное мастерство, актерское мастерство и танцевальную гимнастику, акварельную роспись и живопись, а также побывать на различных мастер классах.Адрес: ул. Гагарина, 78-БТелефон: (095) 362 70 39«Инновационнные» детские лагеряЭто не только интересные занятия по программированию, робототехнике, 3D моделированию, но и спортивные игры, креативные головоломки, экскурсии и мастер-классы. Каждый день детей ждут новые приключения.Студия инновационного развития для детей «Clever & Fun»Здесь можно поиграть в развивающие, творческие квесты, заняться арифметикой, научиться азам научных экспериментов и опытов, поучиться мастерству шахматиста и заняться скорочтением.Адрес: Северодонецк, ул. Вилесова, 10аТелефон: 050 622 19 81Летний IT Лагерь для детейЗдесь ваш ребенок погрузится в мир IT-технологий и развивающих настольных игр. Научится основам 3D печати, визуального программирования, робототехнике, основам дизайна, созданию компьютерных игр и сайтов и поиграет в настольные игры. Подобные знания помогут детям стать своим в современном DIGITAL Мире.Адрес: ул. Менделеева, 1Телефон: 099-704-13-96Школа Нового Поколения NewGenБлагодаря увлекательным занятиям, школа поможет детям осознанно выбрать свою будущую профессию, развивать навыки 21 века, быть уверенным в собственных силах и как следствие стать успешным человеком.Все подробности на официальной странице школы в фейсбук.Новости Региона - Сегодня, 14:32 103