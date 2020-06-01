Возможно, жители Луганска с 1 июля не смогут получать переводы на свои банковские карты



Об этом пишет анонимный телеграм-канал «Луганский инсайд», ссылаясь на собственный источник.

Как пишет канал, каждый финансовый центр находился на патентной системе и оплачивал ежеквартально «Валютный патент» в размере 30.000 российских рублей с одной точки.

«До 15.12.2019 все оплатили за 1-й квартал 2020 года, и после в конце декабря Налоговая сказала, что вы не можете заниматься переводами, а только обменом валюты. Все были в шоке», — пишет телеграм-канал.

Теперь, по данным «Луганского инсайда», согласно нового закона о Госбанке, все кто будет заниматься денежными переводами должны открыть юридическое лицо — Общество с ограниченной ответственностью.

«Переводы осуществляются с личных карт физлиц, а они хотят как-то их привязать к юрлицу, т.к. не могут отслеживать движение по счету. Но, личные счета никак нельзя привязать к юрлицу», — отмечает автор.

«Эти проблемы коснутся почти всех жителей Республики, т.к. они с 01.07 не смогут получать переводы. ООО открыть не проблема, вся проблема в бухучёте. Госбанк кивает на Налоговую, налоговая на Госбанк, Госбанк на Народный Совет который разработал закон», — делает неутешительный вывод телеграм-канал. Удобный город - Сегодня, 14:09 852 Закон о Госбанке, который был принят в Луганске, и был направлен на то, чтобы легализовать работу финансовых центров, практически остановит денежные переводы на карты физлиц.Об этом пишет анонимный телеграм-канал «Луганский инсайд», ссылаясь на собственный источник.Как пишет канал, каждый финансовый центр находился на патентной системе и оплачивал ежеквартально «Валютный патент» в размере 30.000 российских рублей с одной точки.«До 15.12.2019 все оплатили за 1-й квартал 2020 года, и после в конце декабря Налоговая сказала, что вы не можете заниматься переводами, а только обменом валюты. Все были в шоке», — пишет телеграм-канал.Теперь, по данным «Луганского инсайда», согласно нового закона о Госбанке, все кто будет заниматься денежными переводами должны открыть юридическое лицо — Общество с ограниченной ответственностью.«Переводы осуществляются с личных карт физлиц, а они хотят как-то их привязать к юрлицу, т.к. не могут отслеживать движение по счету. Но, личные счета никак нельзя привязать к юрлицу», — отмечает автор.«Эти проблемы коснутся почти всех жителей Республики, т.к. они с 01.07 не смогут получать переводы. ООО открыть не проблема, вся проблема в бухучёте. Госбанк кивает на Налоговую, налоговая на Госбанк, Госбанк на Народный Совет который разработал закон», — делает неутешительный вывод телеграм-канал. Удобный город - Сегодня, 14:09 852

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