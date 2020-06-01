ВНО по украинскому языку и литературе стартовало в Луганской области



30 июня в Луганской области стартовало Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Этот экзамен обязателен для всех участников сессии и является вторым тестом, который будут сдавать абитуриенты.

Чтобы избежать скопления у входов в пункты тестирования, пропускать участников начали в 9:50 и закончили в 10:50. В приглашении-пропуске каждого участника указан промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Абитуриентов пускают в пункты только после измерения температуры и только в масках. Также от учеников требуют, чтобы они держали между собой дистанцию. С температурой выше 37,2, кашлем и насморком не пропустят. Для всех, кто пропустил основную сессию по уважительной причине, обещают сделать дополнительные.

Как сообщают администраторы, пункты ВНО обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для рук.

Все абитуриенты с полным «комплектом» — накануне всем участникам ВНО советовали взять с собой 2-3 ручки черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки.

Организаторы настойчиво просят соблюдать правила. В частности, не стоять на солнце, потому что оно повышает температуру тела.

Следующие тестирования внешнего независимого оценивания состоятся:

2 июля — по физике

6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языку

7 июля — по английскому языку

9 июля — по истории Украины

13 июля — по биологии

15 июля — по географии

17 июля — по химии

Напомним, основная сессия ВНО в этом году началась 25 июня, с экзамена по математике.

Следует заметить, что в Министерстве образования начинает работать приемная абитуриентов, а также горячая линия. Там вам дадут разъяснения по вступлению в учреждения образования всех уровней. Это важно, потому что за карантин произошло много изменений и их необходимо учесть.

Новости Региона - Сегодня, 13:59 158 Чтобы избежать скопления у входов в пункты тестирования, пропускать участников начали в 9:50 и закончили в 10:50. В приглашении-пропуске каждого участника указан промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.Абитуриентов пускают в пункты только после измерения температуры и только в масках. Также от учеников требуют, чтобы они держали между собой дистанцию. С температурой выше 37,2, кашлем и насморком не пропустят. Для всех, кто пропустил основную сессию по уважительной причине, обещают сделать дополнительные.Как сообщают администраторы, пункты ВНО обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для рук.Все абитуриенты с полным «комплектом» — накануне всем участникам ВНО советовали взять с собой 2-3 ручки черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки.Организаторы настойчиво просят соблюдать правила. В частности, не стоять на солнце, потому что оно повышает температуру тела.Следующие тестирования внешнего независимого оценивания состоятся:2 июля — по физике6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языку7 июля — по английскому языку9 июля — по истории Украины13 июля — по биологии15 июля — по географии17 июля — по химииНапомним, основная сессия ВНО в этом году началась 25 июня, с экзамена по математике.Следует заметить, что в Министерстве образования начинает работать приемная абитуриентов, а также горячая линия. Там вам дадут разъяснения по вступлению в учреждения образования всех уровней. Это важно, потому что за карантин произошло много изменений и их необходимо учесть. Новости Региона - Сегодня, 13:59 158

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