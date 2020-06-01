ВНО по украинскому языку и литературе стартовало в Луганской области
30 июня в Луганской области стартовало Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Этот экзамен обязателен для всех участников сессии и является вторым тестом, который будут сдавать абитуриенты.
Чтобы избежать скопления у входов в пункты тестирования, пропускать участников начали в 9:50 и закончили в 10:50. В приглашении-пропуске каждого участника указан промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.
Абитуриентов пускают в пункты только после измерения температуры и только в масках. Также от учеников требуют, чтобы они держали между собой дистанцию. С температурой выше 37,2, кашлем и насморком не пропустят. Для всех, кто пропустил основную сессию по уважительной причине, обещают сделать дополнительные.
Как сообщают администраторы, пункты ВНО обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для рук.
Все абитуриенты с полным «комплектом» — накануне всем участникам ВНО советовали взять с собой 2-3 ручки черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки.
Организаторы настойчиво просят соблюдать правила. В частности, не стоять на солнце, потому что оно повышает температуру тела.
Следующие тестирования внешнего независимого оценивания состоятся:
2 июля — по физике
6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языку
7 июля — по английскому языку
9 июля — по истории Украины
13 июля — по биологии
15 июля — по географии
17 июля — по химии
Напомним, основная сессия ВНО в этом году началась 25 июня, с экзамена по математике.
Следует заметить, что в Министерстве образования начинает работать приемная абитуриентов, а также горячая линия. Там вам дадут разъяснения по вступлению в учреждения образования всех уровней. Это важно, потому что за карантин произошло много изменений и их необходимо учесть.
Новости Региона - Сегодня, 13:59 158
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