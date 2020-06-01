За сутки умер еще один человек от коронавируса
Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 13 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 13:56 321
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 13 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 13:56 321
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