"Лугаком" увеличил скорость интернета на 50% - Минкомсвязи

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Луганские коммуникации" увеличило скорость интернета в Республике на 50%. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"30 июня 2020 года ГУП ЛНР "Луганские коммуникации" завершило последний этап пусконаладочных работ на каналах связи, обеспечивающих доступ ко всемирной сети Интернет. В результате произведенных работ суммарная скорость магистральных каналов передачи данных была увеличена на 50%", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что таким образом потребители "Лугаком" - интернет-провайдеры смогут не только закупать необходимую скорость интернета, "но и при необходимости обеспечить резервные каналы для своих абонентов".

30 июня — Луганск