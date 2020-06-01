Прокуратура заставила предприятие Красного Луча погасить более 104 тыс. руб. долга за свет

Прокуратура Красного Луча заставила одно из предприятий города выплатить более 104 тыс. руб. долга за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Задолженность была выявлена сотрудниками прокуратуры в ходе проверки.

"На имя руководителя предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которого предприятием частично погашена задолженность за электроэнергию в сумме более 104 тыс. руб." – говорится в сообщении.

30 июня — Луганск