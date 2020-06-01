Молодежные активисты раздали брянковчанам более 150 листовок об акции "Стоп наркотикам!" (ФОТО)

Активисты проекта "Молодая гвардия" Брянковского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в течение недели раздали горожанам более 150 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщили в администрации Брянки."С 23 по 30 июня в городе Брянка прошла уличная акция "Стоп наркотикам!". Активисты проекта "Молодая гвардия" Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" раздали на улицах города более 150 листовок с телефонами горячих линий главы ЛНР и общественного движения "Мир Луганщине" и призывали граждан сообщать о фактах распространения наркотиков на территории города и Республики", - говорится в сообщении.Координатор проекта "Молодая гвардия" в Брянке Андрей Тищенко призвал горожан присоединиться к акции."Если знаете о фактах употребления и распространения наркотиков, сообщайте по телефонам горячих линий", - сказал он.Напомним, в марте молодые брянковчане приняли участие в мероприятии по устранению надписей, содержавших информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.30 июня — Луганск