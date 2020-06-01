Луганский русский театр закрыл сезон новым шоу по мотивам фильма "В джазе только девушки" (ФОТО)

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева закрыл 81-й сезон новым спектаклем с рабочим названием "Шоу должно продолжаться" по мотивам всемирно известного фильма "В джазе только девушки". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Показ состоялся в закрытом режиме. В спектакле, который поставила главный режиссер театра Татьяна Дремова, занята вся труппа театра. Бутафорами и костюмерами созданы впечатляющие декорации и яркие костюмы, а сама постановка наполнена танцами, музыкой 1930-х годов, живым исполнением песен и искрометным юмором. Поэтому жанр в театре так и определили – шоу."В непростое для театра и для всей культуры время мы почувствовали острую необходимость поставить легкий, залихватский и по-хорошему театральный спектакль. И этот материал подошел для наших задач как нельзя лучше. К сожалению, сдача художественному совету театра новой постановки прошла в закрытом формате", - сказала главреж.Она отметила, что название спектакля пока условно и будет определено к началу следующего сезона."Новый сезон мы планируем открыть этим спектаклем, это спектакль-шоу, поэтому, мне кажется, он как нельзя лучше подходит для открытия сезона", - добавила постановщик.Дремова рассказала, что несмотря на пандемию и связанный с ней особый режим, "работы за театральный сезон было проделано очень много"."Конечно, мы не смогли выпустить все те премьеры, которые планировали выпустить, но, тем не менее, работа внутри театра практически не останавливалась. Поэтому все премьеры, которые мы не успели сыграть в этом сезоне, переносятся на следующий, и это говорит о том, что следующий будет еще насыщенней и еще ярче", - заинтриговала она.В качестве итогов сезона она отметила появление в театре новых молодых артистов, "которые уже успели себя проявить", и оказавшийся популярным проект "Культурная среда", и сплочение коллектива в единую театральную семью."Коллектив притирается друг к другу, и, мне кажется, что наш театр в прошедшем сезоне, несмотря на все сложности, вышел на какую-то очень важную для себя ступень в человеческом отношении: мы стали лучше понимать друг друга и лучше понимать те задачи, которые нас всех объединяют; мы стали больше ценить сам театр как некий культурный институт; мы стали точнее и дружнее смотреть в одну сторону. И это необходимо для плодотворной работы, тем более для такого тонкого творческого места, как театр, и мне кажется, что в прошедшем сезоне мы сделали очень большой шаг в этом направлении", - добавила главный режиссер.Напомним, 80-й театральный сезон Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева закрыл премьерой комедии-блефа "Игроки" по мотивам одноименной пьесы Николая Гоголя.30 июня — Луганск