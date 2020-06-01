Ментальный удар

Заместитель министра иностранных дел по фамилии Боднар (первый раз слышу) призвал «ментально готовиться к российской агрессии». Со дня на день полчища Путина собираются вторгнуться в суверенную европейскую державу. Наши военные разведчики установили. Проанализировали посты в «Фейсбуке», и вуаля: скоро будут пробивать сухопутный коридор в Крым. Ну а там как пойдет… Времени осталось всего ничего, поэтому начал подготовку еще вчера вечером.Посмотрел сериал «Менталист» с целью подготовки к отражению предстоящей российской агрессии. Хватило на двадцать минут. Как по мне, так говно полное: ни тебе четких инструкций по сжиганию БТР «Бумеранг», ни тактики партизанской борьбы в торговых центрах. Поисковик по запросу «оккупация» выдал достойный одноименный скандинавский сериал. Механизм вторжения, в принципе, раскрыт хорошо. Особенно продажность Европейского Союза, готового за деньги продаться кремлевскому «терану». Появилось острое чувство тревожности. Вот почему они, б...ть, едут в Одессу на выходные, а ты, с...ка, сидишь в раскаленном Киеве? Где кому карантин? Долбаный «Мамонт»-адвокат, который бухает в «Ибице» за один раз на 124 тысячи гривен. Главное, в прошлом году в Харькове его не дострелили из «АК», и вот вам результат. И, конечно же, учения «Кавказ-2020» очень сильно напрягают. Оттуда до Бердянска буквально рукой подать, если я правильно помню «Гугл-мэп».Надел маску и сходил в «Сильпо». Вроде все спокойно, никто туалетную бумагу и гречку не скупает. Хотя нет: их скупали во время эпидемии коронавируса, которая как раз наступила после ослабления карантина. Точнее, карантин стал адаптивным. Все быстро адаптировались и забили на него.Но в целом обстановка остается спокойной и контролируемой. Турчинов стал начальником штаба партии «ПЕС» Порошенко, и это вселяет оптимизм. У «Пастора» гигантский опыт организационной работы. Он лично водил войска в наступления в серой зоне на джипах и под песню Вакарчука. Почти до Кремля тогда доехали, но заблудились.Если такой человек возглавляет штаб Порошенко, можно спать спокойно. Больше пяти процентов «ПЕС» на выборах не наберет. Причем на любых. У человека уникальный талант так организовать потоки, что все они ведут именно к нему. Глыба! При случае Александр Валентинович и полевой госпиталь развернет у себя на даче, и линию Мажино за десять минут организует. Главное – ежедневные ментальные упражнения. Тут важнее всего не переусердствовать. Если долго смотреть на Луну, можно стать идиотом. Как-то Виктор Ющенко завел на даче телескоп, стал искать следы высадки американцев на Марсе, залип на Сатурн и ожидаемо прос…л выборы. Опять же Клитина. Которая Саша. Секс-символ (бывший) Министерства инфраструктуры. До сих пор вспоминаю ее прессуху на фоне книги «Старт-ап за $100». Она после того, как устроилась советником к главе украинского космического агентства, тоже стала ментально готовиться к вторжению кремлевских орд. Надела красный лифчик и записала «видосик» о создании партии. То ли проституток, то ли для борьбы с коррупцией. Пока еще идет организационный процесс, но все желающие уже могут вступить. Опять же сиськи ничего так, поэтому у партии большое будущее. Партизанский отряд в лесах Сумщины, Саша, подрывающая коммуникации агрессора. Ей бы толкового начтштаба типа Турчинова. Или мужика… Но с этим сейчас все непросто. Видели последний логотип BMW? Теперь это реально полный задний привод. Конец «черного бумера», который, как известно, «девкам очень нравится». Да нет, дорогие товарищи, вовсе не девкам, а совсем даже наоборот. Пацаны из девяностых реально прозрели.Мир реально сходит с ума, поэтому Ульяна Супрун должна разработать четкие правила ментальной подготовки к агрессии. На самодеятельности далеко не уедешь. Я вот на балконе пытался ментально готовиться, концентрируя внимание на кончике сигареты.Старинная брахмапутинская практика. Пытался проникнуть в замыслы Путина. Парубию это удавалось на счет раз. Только сядет на толчке и моментально разоблачает планы ФСБ и кремлевского сатрапа. Мне же почему-то до одури захотелось азовских бычков. Какой-то сбой в ментальных настройках. К тому же общую картинку мироздания постоянно портит белочка Петра Алексеевича, страдающая от происков ФСБ. Порошенко пока держится. Не поддается на провокации ГБР. Ему хотели вручить подозрение в организации государственного переворота, а он всех взял и перехитрил. Не пришел на допрос. Опытный. Говорит, что сам будет определять, когда ходить, а когда нет. Вот завтра он пойдет в Печерский суд требовать своего ареста по делу о превышении власти. Уже массовку свезли, Вятровичу дали шину от «БелАЗа» поносить. Прошлая покрышка вообще мелкая оказалась. Пятнадцатый радиус максимум. Тут же дело политическое, надо побольше прихватить. Вова воет, что он руку поломал, когда пытался выковырять Путина из междуящичного пространства. Хочет отмазаться от покрышки. Проявил, падло, малодушие перед нависшей над страной угрозой. Но тут дело такое: необходимо ментально сконсолидироваться. Иначе «пятая кремлевская колонна» непременно поднимет голову. Галина Третьякова, которая носит звание штандартенфюрера Службы Социального контроля, так и заявила: кампанию против нее заказали представители «Оппозиционной платформы». Проклятые «кремлевские выкормыши». Пытаются опорочить украинскую расу, за чистоту которой она борется каждую секунду. Научилась с первого раза отделять «качественных» детей от «некачественных». Редкий талант. Осталось только загнать всех пенсионеров в концентрационные лагеря под видом пенсионной реформы, и можно продолжать движение в ЕС. Ну и в НАТО, конечно.Поэтому ментальность надо воспитывать с детства. Иначе нельзя будет подготовить мозги к вторжению.Александр Зубченко