Синоптики прогнозируют днем 1 июля в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 1 июля будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 30 июня до 21:00 1 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами слабый туман; днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла",- прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 29-31 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 30-32 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 1 июля метеорологи отмечали в 1886 году – плюс 6,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1938 году и составляла плюс 37,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 1 июля – 03:46, время захода – 21:06. Продолжительность светового дня составит 17 часов 20 минут.

По предварительному прогнозу, 2 июля местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха существенно не изменится. 3 июля – без осадков, температура воздуха повысится на 1-3 градуса.

30 июня — Луганск