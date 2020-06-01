Два сотрудника МВД погибли в Ровеньках при задержании преступника

Два сотрудника полиции погибли в Ровеньках при задержании преступника. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР."В городе Ровеньки при выполнении служебных обязанностей погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел ЛНР (Сергей Чумаков и Руслан Биккинин). По подозрению в убийстве сотрудников полиции правоохранителями задержан ранее судимый местный житель 1957 года рождения", - говорится в сообщении.В МВД рассказали, что преступник "при задержании оказал сопротивление, взорвав незаконно хранящуюся у него в доме гранату РГ-42". Также с места происшествия были изъяты автомат Калашникова, патроны к нему, два ножа, гранты Ф-1 и РГ-42."Руководство и личный состав Министерства внутренних дел выражают соболезнования родным и близким погибших", - добавили в ведомстве.Сергей Сергеевич Чумаков - майор полиции, начальник отдела участковых инспекторов полиции (ОУИП) Ровеньковского ГОВД МВД ЛНР. Родился 20 сентября 1984 года. На службу в органы внутренних дел поступил 12 января 2009 года. Являлся участником боевых действий 2014-2015 годов. За период службы поощрялся 13 раз. Награжден нагрудными знаками МВД ЛНР "Полиция общественной безопасности", "За отличие в службе" II степени.Руслан Рушанович Биккинин - подполковник полиции, старший участковый инспектор полиции ОУИП Ровеньковского ГОВД МВД ЛНР. Родился 22 сентября 1979 года. На службу в органы внутренних дел поступил 15 апреля 2002 года. Являлся участником боевых действий. В феврале 2014 года принимал участие в Чернухино-Дебальцевской операции. За период службы поощрялся 17 раз. Награжден двумя почетными грамотами "За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей", нагрудными знаками МВД ЛНР "За отличие в службе" II степени, "За отличие в службе" I степени, "Полиция общественной безопасности". Главой Республики награжден медалями "За отвагу" I степени и "За веру и волю".30 июня — Луганск