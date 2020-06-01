Скорость интернета «Лугаком» увеличилась на 50%
Предприятие «Луганские коммуникации» увеличило скорость интернета в регионе на 50%.
Об этом сообщили в Минсвязи.
«30 июня 2020 года ГУП «Луганские коммуникации» завершило последний этап пусконаладочных работ на каналах связи, обеспечивающих доступ ко всемирной сети Интернет. В результате произведенных работ суммарная скорость магистральных каналов передачи данных была увеличена на 50%", — говорится в сообщении.
В Министерстве добавили, что таким образом потребители «Лугаком» — интернет-провайдеры смогут не только закупать необходимую скорость интернета, «но и при необходимости обеспечить резервные каналы для своих абонентов».
Экономика - Сегодня, 20:27 104
Об этом сообщили в Минсвязи.
«30 июня 2020 года ГУП «Луганские коммуникации» завершило последний этап пусконаладочных работ на каналах связи, обеспечивающих доступ ко всемирной сети Интернет. В результате произведенных работ суммарная скорость магистральных каналов передачи данных была увеличена на 50%", — говорится в сообщении.
В Министерстве добавили, что таким образом потребители «Лугаком» — интернет-провайдеры смогут не только закупать необходимую скорость интернета, «но и при необходимости обеспечить резервные каналы для своих абонентов».
Экономика - Сегодня, 20:27 104
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