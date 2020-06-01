В Луганске продлили актуализацию данных пенсионеров до 31 октября
В Луганске продлили срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября.
Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Пенсионного фонда Татьяна Меженская.
Она отметила, что актуализация данных пенсионеров должна была завершится 30 июня.
«Ввиду сложившейся эпидемической ситуации работа с гражданами с апреля текущего года была приостановлена, и только сейчас мы вернулись к прежним объемам проведения актуализации данных. Сегодня Правительством ЛНР принято решение о продлении сроков до 31 октября 2020 года», — сказала Меженская.
И.о. председателя ПФ отметила, что этого времени достаточно для проведения всех необходимых мероприятий и призвала пенсионеров не создавать очередей в отделениях почтовой связи.
«Органами Пенсионного фонда проводится широкий спектр различных мероприятий, которые направлены на более комфортное и безопасное осуществление актуализации данных получателей пенсионных выплат, — добавила она — Как пример, мы проводим для работающих пенсионеров актуализацию данных непосредственно по месту работы. Также для жителей отдаленных территорий мы делаем выездные приемы для проведения именно этой работы».
С графиками проведения работы по актуализации данных пенсионеров можно ознакомиться на сайте ПФ ЛНР.
«Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:
паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики / паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина Донецкой Народной Республики / паспорта гражданина Российской Федерации / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории Луганской Народной Республики (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);
документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);
пенсионного удостоверения (при наличии)», — отметила Меженская.
Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.
К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых). Политика - Сегодня, 20:12 130
Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Пенсионного фонда Татьяна Меженская.
Она отметила, что актуализация данных пенсионеров должна была завершится 30 июня.
«Ввиду сложившейся эпидемической ситуации работа с гражданами с апреля текущего года была приостановлена, и только сейчас мы вернулись к прежним объемам проведения актуализации данных. Сегодня Правительством ЛНР принято решение о продлении сроков до 31 октября 2020 года», — сказала Меженская.
И.о. председателя ПФ отметила, что этого времени достаточно для проведения всех необходимых мероприятий и призвала пенсионеров не создавать очередей в отделениях почтовой связи.
«Органами Пенсионного фонда проводится широкий спектр различных мероприятий, которые направлены на более комфортное и безопасное осуществление актуализации данных получателей пенсионных выплат, — добавила она — Как пример, мы проводим для работающих пенсионеров актуализацию данных непосредственно по месту работы. Также для жителей отдаленных территорий мы делаем выездные приемы для проведения именно этой работы».
С графиками проведения работы по актуализации данных пенсионеров можно ознакомиться на сайте ПФ ЛНР.
«Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:
паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики / паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина Донецкой Народной Республики / паспорта гражданина Российской Федерации / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории Луганской Народной Республики (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);
документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);
пенсионного удостоверения (при наличии)», — отметила Меженская.
Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.
К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых). Политика - Сегодня, 20:12 130
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