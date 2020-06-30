В Луганске за пять месяцев половина пенсионеров провели сверку с Пенсионным Фондом



Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя ПФ Татьяна Меженская.

«На сегодняшний день у нас уже проведена актуализация данных 50% получателей пенсий», — сказала она.

Меженская уточнила, что до введения ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19, Пенсионный фонд провел актуализацию данных около 40% луганских пенсионеров.

«В период, когда были введены ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, очень невысокий был процент. Но если человек уже приходил в Пенсионный фонд, мы, конечно, старались принять его по всем направлениям, чтобы не было необходимости приходить ему еще один раз», — добавила и.о. председателя ПФ. Политика - Сегодня, 05:33 91 Пенсионный фонд (ПФ) с 1 февраля провел актуализацию данных половины получателей пенсий.Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя ПФ Татьяна Меженская.«На сегодняшний день у нас уже проведена актуализация данных 50% получателей пенсий», — сказала она.Меженская уточнила, что до введения ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19, Пенсионный фонд провел актуализацию данных около 40% луганских пенсионеров.«В период, когда были введены ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, очень невысокий был процент. Но если человек уже приходил в Пенсионный фонд, мы, конечно, старались принять его по всем направлениям, чтобы не было необходимости приходить ему еще один раз», — добавила и.о. председателя ПФ. Политика - Сегодня, 05:33 91

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