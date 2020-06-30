Петров и Боширов едут в Афганистан

Фото: Reuters / © Stringer Afghanistan / Shannon StapletonКлоунский вброс про то, что ГРУ оплачивала работу "Талибана" по убийству американских солдат в Афганистане, продолжают подпитывать.New York Times пытаясь конкурировать с ИА "Панорама"заявили, опять же ссылаясь на информацию анонимных источников, что якобы ГРУ переводила деньги со своего счета на счет связанный с Талибаном. При этом "анонимные источники" утверждают, что Россия еще с 2018 года якобы переводила деньги Талибану, чтобы тот активнее валил американцев. То есть, Россию обвиняют в том, чем США занимались в Афганскую войну против СССР.Опять же, без какой-то фактической информации подтверждающей это и объяснений, зачем ГРУ переводить деньги Талибану таким образом. Надеюсь мы не узнаем, что в сопроводительном сообщении к переводу было написано "На убийство американских солдат".Данный наброс оказался столь прекрасным, что его последовательно опровергли Белый Дом, Пентагон и АНБ, заявившие, что они не располагают, информацией о том, что Россия что-то платила Талибану.В Госдепе заявили, что Помпео провел переговоры с Талибаном, чтобы подтвердить договоренности, согласно которым Талибан обязуется не нападать на американских военных, покуда действует соглашение о выводе американских войск. Но это скорее для успокоения разгоряченных читателей демократической прессы.Если смотреть, что именно привязывают к этому нарративу, то можно увидеть следующее:1. Трамп договаривается с Талибаном, в то время, как тот берет деньги у русских, нельзя выводить войска из Афганистана.2. Трамп приглашает Россию в G-7, в то время как та платила Талибану, чтобы тот убивал американцев.3. Трамп вместо того, чтобы наказать Россию за помощь Талибану, подыгрывает России, выводя часть войск из Германии.4. Трамп говорит что он не знал, что Россия платит Талибану, а на самом деле он знал, а значит ему надо объявить импичмент за вранье и государственную измену.5. Байден уже обещает, что когда его выберут президентом, Россия поплатится за финансовую мотивацию Талибана.В целом, это выглядит в первую очередь очевидной предвыборной атакой на Трампа, где Россия выступает уже традиционным жупелом, что конечно не означает, что РФ могут не прилететь новые санкции за очередную "хайли лайкли" историю, которую будут всячески раскручивать в предвыборные месяцы. Так что ждем новых прохладных историй про то, как Петров и Боширов насмотревшись на Солсберецкие шпили, отправились посмотреть красоты афганских гор. Очевидно, что за неимением лучшего, демократы снова перезапускают "Рашагейт" и тему "Трампа-предателя", который сливает США по указке из Кремля. Уже очевидно, что именно в этом направлении будут бить по внешней политике Трампа.Как не трудно заметить, несмотря на чистки в американских спецслужбах, ЦРУ продолжает попытки торпедирования администрации Трампа, причем уже далеко не первый раз. Некие лица, снова и снова остающиеся "анонимными источниками" набрасывают на тему кремлевского агента Дональда, даже после того как расследование комиссии Мюллера закончилось пшиком, а "досье Стила" оказалось полнейшей залипухой.PS. Также можно отметит вал однотипных карикатур, где оплата услуг Талибана подается как свершившийся факт, также как и то, что Трамп был прекрасно в курсе этого, но делал вид, что не знает.Борис Рожин