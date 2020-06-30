Крым начал принимать туристов из других регионов

"Крым вошел в самую ответственную стадию открытия курортного сезона. С 1 июля туристы из других российских регионов могут приезжать на отдых в Крым", - сказали в пресс-службе министерства.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА НовостиКурортный сезон официально стартовал в Крыму в среду, теперь на отдых могут приезжать туристы из других российских регионов, сообщили в министерстве курортов и туризма республики, передает РИА Новости.Остановившие работу с марта из-за пандемии коронавируса крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов только с крымской и севастопольской пропиской. Прием отдыхающих из других регионов страны был отложен на начало июля.Более 420 гостиниц и санаториев уже заявили о готовности выполнять меры по дезинфекции территорий, профилактике заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите и местах общего пользования.На благоустроенных пляжах, а таковых насчитывается 440, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров, обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь. У входа установлены информационные щиты с памятками по предотвращению возможности заражения. Маски на пляже носить не надо, несмотря на действующий масочный режим в республике.Туристам для заселения в крымские отели и здравницы не нужно представлять никакие справки о тестировании на коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом останется термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале.В Крыму уже работают кафе и рестораны, спортивные и тренажерные залы, стадионы и музеи. При этом аквапарки, СПА-комплексы и сауны откроются с 1 июля, под запретом остается пока деятельность театров, кинотеатров и концертных залов.