Лучшие их худших

В продолжение темы про крутое пике рейтинга Зеленского, тем более, что этот опрос уже успели обвинить в ангажированности и в том, что он заказан Медведчуком или даже ФСБ. Центр Разумкова наносит ответный удар.В качестве ответа на печальные для Зеленского результаты исследования Киевского института социологии, которые показали катастрофический обвал рейтингов Зеленского и «Слуги народа» за прошедший год, центр Разумкова выпустил свое исследование на схожую тематику, связанное с вопросами доверия и недоверия жителей Украины к ее политикам.Сразу стоит оговориться, что Центр Разумкова назван в честь Дмитрия Разумкова, который был выдвинут фракцией «Слуга Народа» на должность спикера парламента, что заранее заставляет подозревать авторов опроса в ангажированности. Но допустим, это кристально честный опрос и его данные валидны.Согласно опросу, Зеленскому доверяет 41% процент жителей Украины (у Киевского института социологии Зеленский набрал 38% доверия – с учетом статистической погрешности данные почти идентичны). При этом уровень недоверия уже 51%, то есть более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому.Можно сравнить с тем же Порошенко, который, по данным этого же опроса, имеет 17% доверия и 77% недоверия. 51% против 77% - с одной стороны, отрыв Порошенко очевиден, но разница уже не выглядит столь уж заоблачной, как весной 2019 года, когда рейтинги популярности Зеленского были максимальны, так же, как и рейтинги анти-популярности Порошенко. За прошедший год Порошенко не стал сильно популярнее, но разница между ним и Зеленским существенно сократилась, особенно в части неприязни к обоим со стороны жителей Украины. Интересно, предполагал ли Зеленский, когда заявлял, что он станет «Приговором для Порошенко», что пройдет чуть более года, и отношение жителей Украины к ним обоим будет стремиться к тождественности?Может быть, другие украинские политики представляют собой лучшую альтернативу? Опрос ясно показывает, что нет – тот же Разумков по опросу имеет 32% доверия и 48% недоверия. Аваков имеет 13% (!) доверия и 77% недоверия (идет ноздря в ноздрю с Порошенко). Безусловный лидер — это Тимошенко, у которой и вовсе 79% недоверия при 14% доверия. Бойко из «Оппозиционного блока» имеет лишь 22% доверия при 68% недоверия.Вот такая вот загогулина – выбор идет не из лучших, а из тех, кого меньше, чем других ненавидят. Своеобразный отрицательный отбор лучших из худших.Соответственно, опрос от центра Разумкова показывает, что на Украине просто нет политика, которому бы доверяло большинство населения. Если смотреть на представленные цифры и предполагать наличие манипуляции, то можно предположить, что авторы опроса пытались показать, что таки да, очевидно, что рейтинг Зеленского валится, но посмотрите на остальных – к ним относятся еще хуже, а значит Зеленский – это лучший из худший, так как пока что его ненавидят меньше остальных. Но фишка в том, что даже в таких опросах прослеживается тенденция к сокращению дистанции между «лучшим из худших» и остальными. Для этого потребовался всего лишь год «позитивного движения вперед» и «работы команды молодых реформаторов, не связанных с предшествующей коррупцией».Причем, это всего лишь срез с текущей ситуации, тогда как, если смотреть за ситуацией в динамике, можно увидеть уже сформировавшийся тренд на дальнейшее сокращение разницы между Зеленским и лидерами антирейтинга. С одной стороны, это, конечно, хоронит перспективы Зеленского и «Слуги народа», но с другой стороны, это расчищает площадку для очередного «спасителя украинской нации», которого достанут перед следующими выборами в упаковке: «Смотрите, вот этот – ну уж точно не такой, как все остальные, он действительно изменит Украину к лучшему». Вопрос лишь в том, какая олигархическая группа выдвинет такого «молодого и перспективного кандидата» на смену «не оправдавшему доверия» Зеленского и кодле старых политиков с заоблачным антирейтингом.Разумеется, потом снова выяснится, что и сменщик Зеленского – «такой же как все остальные», но это будет уже потом, когда вопросы доступа к перераспредлению власти и собственности будут решены.Впрочем, некоторые вещи останутся неизменными – олигархический характер власти и оперативный контроль над этой властью со стороны Вашингтона, безотносительно того, какая из партий возьмет верх на американских выборах. Для США падение популярности Порошенко или Зеленского не имеет принципиального значения – это лишь локальные проблемы в местной колониальной администрации, где при необходимости всегда можно провести перенастройку при сохранении неизменности существующего курса. Так что те, кто надеются, что при дальнейшем обвале рейтингов Зеленского что-то на Украине изменится, полагаю, надеются зря. Максимум, к чему это приведет – к перестановке политической мебели, как это уже произошло весной 2019-го года. Ну и как, дождались желанных перемен? То-то же.Борис Рожин