Американцы опять мерят русских по себе вЂ” и в ущерб своим интересам

Что знают американцы об Афганистане? То, что за 18 с лишним лет войны в этой стране США потеряли почти 2500 человек убитыми — жертвы среди афганцев толком не известны, но исчисляются многими десятками, а то и сотнями тысяч. Америка потратила триллионы долларов на афганскую операцию — и уже много лет пытается выбраться оттуда, передает РИА Новости.Сначала хотели уйти так, чтобы остаться — сохранив влияние и пару военных баз, теперь уже в принципе готовы просто уйти. В конце февраля Соединенные Штаты даже подписали соглашение о выводе войск с теми самыми талибами, ради свержения которых они вторглись в страну в конце 2001 года. Талибы сейчас контролируют большую часть Афганистана и спокойно ждут, когда американцы покинут их страну, чтобы вернуться в Кабул. Но перед уходом Вашингтон хочет увидеть начало процесса примирения, чтобы сотрудничавшие с американскими оккупантами афганцы договорились с теми, кто не признает американскую оккупацию, то есть с талибами. Переговоры, которые должны были начаться вскоре после февральского соглашения, до сих пор не стартовали, а ведь именно от их итогов зависит и график вывода американских войск.Подавляющее большинство афганцев хочет, чтобы американцы ушли из их страны, большинство американцев — тоже за вывод войск. Президент Трамп — как раньше Барак Обама — обещает вернуть солдат домой. Он много раз говорил об этом публично, но есть и свидетельства его высказываний на эту тему в кулуарах. Вот что, например, пишет бывший помощник Трапа по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах, вспоминая один из разговоров в Белом доме.«ИГИЛ все еще находится в Афганистане», — сказал Мэттис (бывший министр обороны). Трамп ответил: «Пусть Россия позаботится о них. До нас семь тысяч миль. Все это только шоу ужасов. В какой-то момент нам нужно выбраться оттуда». Коутс (бывший директор Национальной разведки США) предположил, что Афганистан является проблемой для безопасности американских границ, но Трамп его не слушал. «Мы никогда не выйдем так. Это сделал глупец по имени Джордж Буш — сказал он мне. — Миллионы людей убиты, триллионы долларов, и мы просто не можем этого сделать».Так кто же виноват в том, что американцы не могут уйти из Афганистана? Болтон? Но его уже нет в Белом доме. Генералы и вашингтонские ястребы? Но большая часть американских генералов никогда не была в восторге от афганской авантюры. Если бы не The New York Times, мы бы так и не узнали настоящих виновных. В публикации на прошлой неделе маски были сорваны: против вывода войск играет Россия!Удивлены? А зря, именно это написано в нашумевшей статье «Разведка США: Россия тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военных». Понятно, что этот текст предназначен для внутриамериканского использования: показать, как страшное ГРУ, которое избрало Трампа и пыталось убить Скрипаля, платит талибам за нападения на американских солдат в Афганистане. Трампу об этом рассказывают спецслужбы, а он, боясь Путина, никак не реагирует! То, что сама информация о русском заказе фейковая, то, что никакого доклада Трампу не было, никого не волнует. В американском Белом доме и русском Кремле могут сколько угодно называть статью The New York Times лживой — противники Трампа будут использовать «сенсацию» для новых нападок на него. А заодно и для призывов к новым санкциям против России — без этого сейчас в Штатах никак.При этом в США все же далеко не все сошли с ума, поэтому логично было бы ожидать, что многие после прочтения «сенсации» зададутся простым вопросом. Хорошо, Россия так ненавидит Америку, что заказывает убийства ее солдат всем, кому только можно, но зачем она делает это в Афганистане? Ответ The New York Times поражает.«Хотя, по словам чиновников, они убеждены в достоверности данных американской разведки о том, что российские агенты предлагали и платили афганским боевикам вознаграждения за убийство американцев, они не смогли точно сказать, насколько высокие должности в российском правительстве занимали лица, отдавшие приказ о проведении этой секретной операции, и какой могла быть ее цель.Некоторые чиновники предположили, что русские, возможно, хотят отомстить силам НАТО за сражение, которое произошло в Сирии в 2018 году и в ходе которого американские военные убили множество российских наемников, попытавшихся захватить американскую базу. Чиновники также предположили, что русские, возможно, пытаются сорвать мирные переговоры, чтобы Соединенные Штаты не смогли покинуть Афганистан».То есть американские спецслужбы на полном серьезе предполагают, что Россия хочет, чтобы США остались в Афганистане, и поэтому платит талибам за убийство янки? Это не просто извращенная логика, это ненаучная фантастика.Для России Афганистан — по сути, приграничное государство: с ним граничит наш военный союзник по ОДКБ Таджикистан, влияние ситуации в Афганистане на все бывшие советские среднеазиатские республики огромно. России нужен мирный Афганистан — само собой, без американских войск и баз. Понятно, что нам не нужно, чтобы после ухода американцев в Афганистане стало еще хуже, чем при них, но именно поэтому Россия ведет дела и с Кабулом, и с разными афганскими фракциями и национальностями, и с талибами. В последние годы Москва уже открытым текстом говорит о том, что американцы должны уйти. Так зачем же России срывать соглашение между США и «Талибаном»*, если это в корне противоречит нашим национальным интересам?У России есть опыт восьмилетней войны в Афганистане, в ходе которой мы вмешались во внутриафганский конфликт, не оценив в полной мере масштабы внутренних противоречий и игру внешних сил. А потом США сделали все для того, чтобы организовать, обучить и вооружить афганскую оппозицию — моджахедов, которые воевали против советских и афганских правительственных войск, в том числе и с территории соседнего Пакистана. То есть Штаты буквально платили моджахедам за убийство советских солдат — это исторический факт. При этом Вашингтону не было никакого дела до будущего Афганистана — ему важно было только, чтобы СССР как можно глубже увяз в афганской войне (что позволяло еще и вести против нас пропаганду в исламском мире, призывая его к джихаду против неверных и коммунистов, на этом фоне обеляя собственную репутацию главного друга Израиля и, соответственно, врага всех мусульман).То есть сегодня Штаты примеряют собственный опыт к современной российской политике — Москва мстит Вашингтону за 80-е годы и действует теми же методами? Никаких доказательств, никакой логики — зачем это нужно России? Чтобы США поглубже увязли в Афганистане? Но они и так там застряли, и чем дольше будет откладываться вывод войск, тем сложнее потом будет договариваться между собой афганцам. А Россия кровно заинтересована в том, чтобы внутриафганское примирение произошло малой кровью, потому что в отличии от США мы находимся рядом с Афганистаном и вопросы безопасности в Центральной Азии являются вопросами нашей национальной безопасности. Спокойный, нейтральный, свободный от иностранного военного присутствия Афганистан в составе Шанхайской организации сотрудничества — вот единственный рецепт мирного будущего этой страны. А американцев убивают не русские деньги, не ГРУ, а афганцы, которые устали от почти двух десятилетий оккупации их страны. Чем быстрее американские войска вернутся на родину, тем лучше будет для всех, в том числе и для все более разделенных внутри себя Соединенных Штатов. Альтернативой организованному отходу будет только бегство, подобное тому, что было весной 1975-го из южновьетнамского Сайгона.Петр Акопо