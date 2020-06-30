В Москве открылись участки для голосования по поправкам к Конституции
Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам к Конституции, передает RT.
Открыты 3,6 тыс. участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.
Участки будут работать до 20:00.
Обеспечивают проведение голосования в Москве 45 тыс. человек — это члены территориальных и участковых избирательных комиссий.
За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тыс. человек.
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