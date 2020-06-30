Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Москве открылись участки для голосования по поправкам к Конституции

Sergey Сегодня, 10:4525Новости
В Москве открылись участки для голосования по поправкам к Конституции
Фото: АГН «Москва» / © Андрей Никеричев
Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам к Конституции, передает RT.
Открыты 3,6 тыс. участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.
Участки будут работать до 20:00.
Обеспечивают проведение голосования в Москве 45 тыс. человек — это члены территориальных и участковых избирательных комиссий.
За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тыс. человек.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: