В Москве открылись участки для голосования по поправкам к Конституции

Фото: АГН «Москва» / © Андрей НикеричевИзбирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам к Конституции, передает RT.Открыты 3,6 тыс. участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.Участки будут работать до 20:00.Обеспечивают проведение голосования в Москве 45 тыс. человек — это члены территориальных и участковых избирательных комиссий.За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тыс. человек.