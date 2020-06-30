Донбасс. Оперативная лента военных событий 01.07.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 30.06.2020
10:40 Оперативная сводка за сутки с 30 июня на 1 июля
Киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелу подвергся район села Калиновка.
Огонь велся из 120-мм минометов.
09:50 ВСУ сегодня утром нанесли удары по окраине Донецка.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В 08:45 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по Донецку (район «Вольво-Центра»). Выпущено 11 мин калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов из БМП-2», — сказано в сообщении СЦКК.
Там добавили, что киевские силовики также применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По информации представительства, украинские военнослужащие вели огонь со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Пески. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
09:00 ВСУ обстреляли север Донецка минами и противотанковыми ракетами
Вооруженные формирования Украины накануне вечером обстреляли север Донецка, применялись мины и противотанковые управляемые ракеты. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным СЦКК, в 19:00 по направлению от Песок к «Вольво-центру» выпущены две мины из 82-мм миномета. Позднее, в 19:20, по донецкому поселку шахты «Октябрьская» также со стороны Песок выпущены три противотанковые ракеты (ПТУР).
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