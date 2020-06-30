Стабильная работа "Восток-угля" позволит избавиться от "копанок" – депутат

Стабильная работа республиканской топливной компании "Восток-уголь" сделает невозможным существование в ЛНР так называемых копанок. Об этом заявила депутат Народного Совета Республики, директор Луганской общеобразовательной школы № 5 Ирина Андрух.

"Думаю, что новое госпредприятие "Восток-уголь" по праву займет свою производственную нишу, где не смогут больше существовать примитивные "копанки". Следовательно, вся прибыль будет поступать в республиканскую казну", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что все усилия Республики направлены на развитие "Восток-угля", так как от его стабильной работы зависит судьба многих производственных отраслей в ЛНР.

"Нужно понимать, что стабильная работа отрасли возможна только в условиях, где успешная работа каждого звена обеспечивается общей рентабельностью, - пояснила Андрух. - Предприятия, входящие в топливно-энергетический комплекс ("Восток-уголь"), не должны простаивать, их работа должна быть стабильной, а основные технико-экономические показатели работы угледобывающих предприятий должны повышаться".

Депутат сообщила, что в рамках внутренней кооперации с государственной компанией "Восток-уголь" уже начали работать предприятия по ремонту и изготовлению горно-шахтного оборудования и предприятия легкой промышленности, ведется работа по привлечению в этот процесс и других смежных отраслей.

"Таким образом, производственный цикл внутри комплекса находится в постоянном движении, обеспечивая рентабельность и взаимоподдержку всех его составляющих", - сказала она.

Ранее Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Восток-уголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

Правительство утвердило государственную целевую программу по содействию трудоустройству работников ликвидируемых убыточных предприятий, в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест, а также утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий. Кроме того, Правительство приняло постановления, регулирующие вопросы исчисления страхового стажа и досрочного назначения пенсии для лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт.

01 июля — Луганск