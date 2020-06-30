Молодежные активисты раздали перевальчанам более 300 листовок об акции "Стоп наркотикам!"

Активисты проекта "Молодая гвардия" Перевальского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в течение недели раздали горожанам более 300 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщили в пресс-службе движения.В ОД рассказали, что раздача визиток с информацией о работе горячей линии главы ЛНР по борьбе с распространением наркотиков проходила Перевальске с 23 по 30 июня. За этот период листовки получили более 300 жителей города."Уже три месяца мы информируем наших жителей о работе горячей линии. Мы призываем всех, кто знает факты распространения наркотиков, обязательно обращаться по телефонам (горячих линий), так как от этого зависит безопасность и здоровье каждого из нас", – сказала активистка проекта "Молодая гвардия" Валерия Зубкова.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.01 июля — Луганск