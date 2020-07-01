Депутаты Народного Совета, МП и активисты благоустроили детскую площадку в Луганске (ФОТО)

Депутаты Народного Совета и Молодежного парламента (МП) ЛНР, а также неравнодушные луганчане провели субботник на детской площадке в столичном квартале Комарова. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В рамках акции по благоустройству собравшиеся покрасили металлические конструкции и элементы детской площадки, очистили прилегающую к ней территорию, побелили деревья и отремонтировали футбольные ворота. Помощь в приобретении краски оказал депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения "Мир Луганщине" Юрий Юров."Жильцы дома сами сделали деревянные конструкции для детской площадки. Я хорошо знаю этот двор, я вижу, что люди болеют за свой дом, заботятся о том, чтобы деткам было лучше, - сказал он. - Там, где люди хотят, чтобы был порядок, хотят выходить на такие субботники, всегда и городские власти, и депутаты, и общественные организации откликаются и готовы помочь, потому что только вместе мы можем навести порядок в нашем городе".Парламентарий добавил, что летом активисты планируют благоустроить еще пять детских площадок, расположенных в разных районах города."Совместный труд поможет сохранить то, что у нас есть, и продлить срок службы таких вот объектов как детские площадки, которые нужны нашим деткам для развития и досуга", - отметила участница субботника, депутат МП Елена Курипченко.Луганчанка Виктория подчеркнула, что участие в подобных акциях "сплачивает горожан и делает их дружнее"."Друг нашей семьи сделал деревянный домик для этой площадки. А моим стимулом принять участие в этом субботнике была моя двухлетняя доченька. Чтобы сделать лучшее для нее, для ее подружек, - сказала она. - Большая благодарность всем присоединившимся. Благостройство требует и финансовых вложений, поэтому большое спасибо за помощь".04 июля — Луганск