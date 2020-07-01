Синоптики прогнозируют днем 4-5 июля повышение температуры до 40 градусов жары

Температура воздуха днем 4 и 5 июля местами на территории ЛНР достигнет 40 градусов жары. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В дневные часы в период 4-5 июля в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается 40 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В МЧС уточнили, что повышение температуры окружающей среды до такого уровня относится к стихийным гидрометеорологическим явлениям.

Врачи отмечают, что в условиях высокой температуры окружающей среды количество пациентов, поступающих в предынфарктном состоянии, увеличивается.

Во избежание заболеваний, связанных с перегревом на производстве, медики рекомендуют работодателям и работникам придерживаться особых правил безопасности труда.

04 июля — Луганск