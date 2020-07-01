Выставка-ярмарка народного клуба голубеводов "Птицы в ладошках" состоялась в Луганске (ФОТО)

Выставка-ярмарка народного клуба голубеводов, певчих и декоративных птиц "Птицы в ладошках" состоялась в столичном парке имени 1 Мая. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.На выставке-ярмарке были представлены высоколетные, бойные, спортивные, декоративные и мясные голуби, декоративные и высокопородные виды домашней птицы – гуси, утки, куры, множество певчих птиц, таких как щеглы, чижи, зеленушки, декоративные породы пернатых, в частности, попугаи, амадины, канарейки, а также различные породы домашних и диких кроликов.В честь первой встречи после отмены ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса птицеводы выпустили в небо почтовых голубей.Председатель Республиканского клуба голубеводов, любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов рассказал, что выставка организована при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР и лично заместителя министра Александра Корниенко."Три месяца ни одного дня мы не работали, люди соскучились, и вот сегодня мы сегодня организовали выставку. Тяжело было выполнить все санитарные нормы в условиях этой пандемии, но люди были счастливы", - сказал он.Фетисов пожелал, чтобы следующая выставка собрала еще большее количество участников."Ну а самые масштабные выставки традиционно собираются в октябре-ноябре и дальше – когда, во-первых, спадет жара, а во-вторых, полностью закончится гнездовой период и основной период линьки", - пояснил он.Николай Иванович из Георгиевки Лутугинского района рассказал, что представил на выставке голубей, родившихся от первого в этом сезоне, зимнего, гнездования. Он занимается разведением ставшей уже редкостью на Луганщине породы почтовых голубей "Дракон". Сейчас, по его наблюдениям, в ЛНР эту породу разводят не более трех-четырех человек."Я после войны на них перешел. У меня снаряд попал в голубятник, поразбивало все. Станица Луганская тогда еще была чуть открыта, и человек со Станицы для меня привез пару "Драконов", и я начал их разводить", - рассказал голубевод.Он пожелал соратникам чаще встречаться, "чтобы голуби не болели и хорошо летали".Из-за того, что столбик термометра уже утром перевалил за 33 градуса тепла, выставка продлилась недолго – высокая температура и прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на большинство представленных в парке птиц и животных.Напомним, клуб голубеводов работает по четвергам с 16:00 в Луганском дворце культуры (бывший ДК железнодорожников). Выставки проходят каждую первую субботу каждого месяца в столичном парке имени 1 Мая, в Свердловске – в каждое последнее воскресенье, в Лутугино – в каждую третью субботу. Также систематически проводят выставки голубеводы Красного Луча.04 июля — Луганск