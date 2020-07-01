Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ, следивший за наблюдателями миссии ОБСЕ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР перехватили и принудительно посадили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, который осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и расчетов радиоэлектронной борьбы 3 июля в зоне ответственности подразделений Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25-й бригады типа ВСУ "Мэйвик-Про", осуществлявший слежение за наблюдателями СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты изучают содержимое флеш-накопителя беспилотника, после чего, пройдя незначительный ремонт, летательный аппарат пополнит штат трофейной техники Народной милиции Республики.

"По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север", командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко отдал указания командирам соединений и воинских частей по выработке дополнительных мер по блокированию работы СММ ОБСЕ с целью исключения вскрытия вооружения и военной техники ВСУ, также фиксаций нарушений режима прекращения огня", - добавили в Народной милиции.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что командование так называемой операции объединенных сил назначило разбирательство в одной из бригад ВСУ по факту уничтожения бойцами камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также Осадчий сообщал, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в районе поселка городского типа Мироновский.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июля — Луганск