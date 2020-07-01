Более 40 бойцов в одной из бригад ВСУ отравились некачественной водой – Народная милиция

Отсутствие регулярного подвоза питьевой воды из-за экономии топлива привело к отравлению более 40 бойцов в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 3-м батальоне 30-й бригады отмечается работа комиссии тыла штаба оперативно-тактической группировки "Север" в связи с массовым пищевым отравлением военнослужащих. Всего с жалобами на здоровье в медпункт подразделения обратилось более 40 человек, 12 из которых в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу Попасной с диагнозом "острое пищевое отравление", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательства было установлено, что в целях экономии топлива питьевая вода подвозилась не ежедневно, а один раз в неделю, при этом не учитывалась высокая температура воздуха, ставшая причиной быстрой порчи воды.

"Кроме того, установлены должностные лица, виновные в происшествии. Ими оказались заместитель командира батальона по тылу и начальник службы горюче-смазочных материалов соединения, которые в сговоре продолжительное время списывали топливо с транспортных средств батальона, осуществляющих доставку воды", - рассказали в пресс-службе, добавив, что по факту происшествия проводится расследование.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что почти 20 военнослужащих ВСУ попали в медучреждения Попаснянского района с дизентерией из-за некачественной питьевой воды.

Также Осадчий отмечал, что более 100 военнослужащих ВСУ с начала года поступили в лечебные учреждения в зоне проведения так называемой "ООС" с дизентерией и кишечными инфекциями, которые стали результатом отравления некачественными продуктами.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июля — Луганск