Израиль: В«аннексияВ» Палестины объявлена, но отложена. Почему?

Премьер-министр Израиля Нетаньяху у карты Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.Фото от independentpress.cc«Коронавирусом может переболеть каждый пятый из четверых...» (Мэр Киева Виталий Кличко)1 июля 2020 года, как объявлял этой весной сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, еврейское государство должно было начать «аннексию» территорий Палестинской автономии вдоль Западного берега реки Иордан.Израильский премьер опирался на поддержку США, выраженную в громком Плане по палестино-израильскому урегулированию, появившемуся в самый канун «коронавирусной глобальной пандемии». Мы подробно рассмотрели эту ситуацию в материале «В Израиле звучит слово “аннексия”».И вот наступило 1 июля, а никаких движений, подтверждающих решительность Нетаньяху «аннексировать» палестинские земли, не заметно.Более того – какой хороший, оказывается, этой коронавирус, и как он ко времени нарисовался! На теперь него можно списать любое политическое действо в мире, любой экономический кризис, а, в данном случае, даже отмену войны. И – списывают.Дабы хоть как-то оправдать прекращение грозных – в стиле Кинг Конга – рыков про «аннексию» с публичным битьем себя в грудь, израильское руководство именно из-за волны коронавируса, накрывшей палестинские земли и не позволяющей солдатам Израиля подвергать опасности свое здоровье из-за похода на Западный берег реки Иордан, отменило пропиаренную на весь белый свет «аннексию».Вот, кстати – карта, по которой хорошо видно, какой расклад по поселениям в этом регионе сложился. Синее – израильские поселения, серая зона – израильский военный и гражданский контроль внутри Палестинской автономии, желтым обозначен палестинский гражданский контроль:То есть, даже формальную передачу под земли Палестинской автономии в соответствии с договоренностями начала 1990-х годов, в Израиле игнорируют. Хотя сплошной красной линией на карте и обведена та земля, которую – под американские гарантии и обещали палестинцам. Пока же более 600 000 евреев живут примерно в 140 поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Большая часть международного сообщества считает поселения «незаконными» и противоречащими международному праву, впрочем, Израиль как всегда, а теперь и администрация Трампа оспаривают эту очевидную претензию.И вот при таком замечательном ещё пару месяцев назад для Израиля раскладе – «иди и бери», «вводи войска и аннексируй» – вылетел, как сейчас модно говорить, «черный лебедь», то есть проявились непредсказуемые для еврейского государства обстоятельства. И, как представляется, Нетаньяху уже переключается на решение совсем иных, более актуальных и болезненных проблем, что сразу отвлекает его от, казалось бы, легкого «блиц-крига» на Западном берегу.Вот и посмотрим на этого «черного лебедя», который совсем не ко времени залетел в окна премьер-министра. Да с таким напором, что достаточно упрямый в реализации своих политических планов Нетаньяху сейчас резко притормозил с их исполнением.Во-первых, в условиях мирового экономического кризиса для Израиля было бы очень болезненно терять связь с наработанными им рынками. А связь эта сейчас подвергается критическим перегрузкам.Во-вторых, главный спонсор и союзник Израиля получил теперь такой букет проблем у себя дома, что Трампу и госдепу явно не до проблемы Западного берега. Недавний прилет госсекретаря Помпео был посвящен совсем не интересам Израиля, а интересам США порвать сеть израильско-китайских торгово-экономических отношений. А это для небольшого Израиля – потеря миллиардов долларов, которые уже было учтены и распределены, но теперь растаяли, как сон в летную ночь.В-третьих, давление на Израиль усиливается со стороны ещё одного крупнейшего торгового контрагента – Евросоюза. В Европе всегда стояли политически на стороне палестинцев, хотя мало что сделали для них в последние десятилетия. И тут, вдруг, оживились в плане угроз в адрес Израиля в связи с надвигающейся аннексией. А это – потеря уже и европейских рынков, что Израилю совсем не с руки. С кем тогда вообще торговать без Китая и Европы, находясь в недружественном арабском окружении – с арабами что ли?И вот при таком раскладе Нетаньяху дал по тормозам, прикрывшись славным коронавирусом. О «второй волне коронавируса» радостно сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. И 1 июля (в день начала объявленной «аннексии») Кнессет дружно утвердил закон, уполномочивающий теперь Службу общей безопасности («Шабак») вместо того, что обеспечивать безопасность Израиля в ходе «аннексии», «отслеживать местонахождение людей, инфицированных коронавирусом, и передавать информацию о них в Министерство здравоохранения». Пока срок действия закона ограничен тремя неделями.Министр обороны Израиля Бенни Ганц (партия «Кахоль-лаван» - «Сине-Белые») заявил, что план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по присоединению частей Западного берега придется «отложить из-за кризиса с коронавирусом». Правда Нетаньяху постарался «осадить» его, заявив, что и без партии «Сине-Белых», входящей в правительственную коалицию, он сам решит это вопрос. Однако, строгое насупливание бровей на партнеров осталось лишь жестом, и не привело к искомому результата – 1 июля Нетаньяху так не перешел от слов к делу.Такой поворот событий позволил и палестинцам радостно организовать ответные меры – «в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом» палестинские власти решили полностью закрыть Западный берег реки Иордан. Пока карантин продлится пять дней. Но, палестинские власти не исключают, что карантинные меры могут быть продлены.Чтобы было понятно, от чего там все перепугались – заметим, какие есть данные: согласно информации Министерства здравоохранения Палестины, число случаев инфицирования (не смертей) с 5 марта (тогда был выявлен первый пациент) достигло 3315. На почти 3 миллиона жителей. Ужас-ужас-ужас… Но Западный берег пока сохранен.Да, в ходе состоявшегося 1 июля заседания правительства Израиля, посвященного коронавирусу, премьер-министр Нетаньяху заявил: «Мы введем необходимые минимальные ограничения, чтобы остановить вспышку и при этом сохранить экономику». И ни слова про Западный берег, для которого коронавирус стал своеобразным оберегом…После этого премьер получил «ушат холодной воды» от своей оппозиции, находящейся в коалиционном правительстве. В интервью новая министр социального равенства Израиля Мейрав Коэн из партии «Сине-Белые» сказала, что ей «очень трудно» служить в правительстве при премьер-министре Биньямине Нетаньяху, добавив: “Мы не верим ни ему, ни правительству”». О, как! И это говорит член правительства. М-да…А теперь несколько свежих сообщений о том, как отреагировали политические и общественные круги самого Запада на замах Нетаньяху.Из США пришла новость о том, что в деле «”аннексии” без одобрения Белого дома» существуют разногласия по этому вопросу, как в правительстве Израиля, так и в администрации Трампа. Сотрудники служб безопасности и разведки обеих стран опасаются, что «аннексия» приведет к «насильственной эскалации» в регионе.Более тысячи европейских законодателей из парламентов 25 стран ЕС направили своим лидерам открытое письмо с призывом не допустить реализации планов Израиля по «аннексии» части палестинских земель. Речь идет о территории, которая занимает порядка 30% Западного берега реки Иордан и Иорданской долины.Против израильских планов высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что «односторонние шаги Израиля будут представлять собой серьёзное нарушение международного права».Десятки экспертов ООН «по правам человека» осудили план Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега, назвав его «привидением апартеида XXI-го века»: такой шаг нарушает международное право, и он создал бы на этом месте «палестинский бантустан». Эксперты ООН напоминают, что Израиль оккупировал Западный берег и Восточный Иерусалим после войны на Ближнем Востоке 1967 года.Показательно выступление Лоуренса Давидсона (Lawrence Davidson), профессора истории из «West Chester University» в Пенсильвании (США). Он тревожно пишет:«В 2012 году израильская газета «Haaretz» сообщила об опросе, в котором говорилось, что, по крайней мере, «одна треть израильтян будет рассматривать возможность эмиграции за границу, если представится такая возможность…» Страна сталкивается с экзистенциальным кризисом – «под влиянием высокой стоимости жизни, низких зарплат, а также политических и демографических тенденций израильтяне массово покидают страну», учитывая тот факт, что «в Израиле один из самых высоких уровней бедности и неравенства в доходах в западном мире».Хотя экономика, безусловно, играет роль в этой эмиграции, это не единственный фактор. Есть также вопрос совести. Особенно заметно среди уезжающих число интеллектуалов и ученых. И среди этой группы есть некоторые из наиболее известных граждан Израиля. Здесь мы можем снова обратиться к «Haaretz». 23 мая 2020 года газета опубликовала серию интервью с некоторыми активистами и учеными, решивших покинуть страну. Вот несколько примеров:- «Ариэлла Азулай, всемирно признанный куратор и теоретик искусства, и ее партнер, философ Ади Офир, который был одним из основателей анти-оккупационной организации».- «Анат Билецки, бывший председатель B’Tselem – Израильского информационного центра по правам человека на оккупированных территориях».- «Дана Голан, бывший исполнительный директор анти-оккупационной группы Breaking the Silence».- «Йонатан Шапира, который инициировал письмо пилотов 2003 года, которые отказались участвовать в бомбежках оккупированных территорий».- «Неве Гордон, политолог, который был директором организации «Врачи за права человека» и принимал активное участие в Арабском еврейском партнерстве “Тааюш”».И этот список можно продолжать довольно долго. Согласно статье, «слово, которое появляется снова и снова, когда кто-то говорит с этими людьми – это« отчаяние, продолжающееся годами». То есть отчаяние среди тех людей, которые пытаются построить общество, в котором израильские евреи и палестинцы могли бы жить в гармонии на равных», заключает Лоуренс Давидсон.И это – также некий «срез» внутри-израильских настроений. Мы уже как-то высказывали предположение, что в связи с реальным отсутствием внешних угроз для Израиля, там поднимается внутриполитическое многоголосие, ведущее к фрагментации политического же поля. И самый яркий тому пример – многократные выборы в Кнессет-парламент, которые привели лишь к формированию коалиционного правительства, где среди коллег-министров уже звучат приводимые выше слова в адрес премьера Нетаньяху и его кабинету: «Мы не верим ни ему, ни ему».Впрочем, проявилась и обратная тенденция – евреи из взбаламученной Америки устремляются на Землю обетованную. Выходит, там безопаснее.По сообщению news.israelinfo.co.il, организация «Нефеш бе-Нефеш» («Душа к душе»), способствующая репатриации евреев из США, Канады и Великобритании, сообщает о беспрецедентном интересе к «алие» в последние месяцы. По словам представителей организации, в мае 2020 года было зарегистрировано рекордное число просьб об открытии досье на репатриацию в Израиль за последние 18 лет. По данным, которые приводит 7 канал израильского телевидения, в июне было 900 обращений от будущих репатриантов, тогда как в июне 2019 года их было 399. Уже заключено соглашение с авиакомпанией «Эль-Аль» о 14 рейсах из США, которые доставят в Израиль в июле-сентябре около 1000 репатриантов.Отмечается, что Израиль должен готовиться в этом году к приему 50 тысяч новых репатриантов со всего мира. На фоне двух тяжелейших кризисов – санитарного и экономического, алия в Израиль может почти удвоиться.Вот и ищут – где лучше…А наплыв новых жителей для правительства – это новый вызов и новые расходы.Выше мы отмечали опасность для Израиля потерять свои рынки в Евросоюзе. Эта тенденция только что подтверждена событиями в Европейском суде по правам человека. Оттуда пишут: «Европейский суд по правам человека наносит серьезный удар по войне Израиля». На днях суд отменил обвинительные приговоры в отношении 11 палестинских правозащитников во Франции. Суд единогласно постановил, что «осуждение активистов за призыв к покупателям “бойкотировать израильские товары” нарушает гарантию свободы выражения мнений Европейской конвенции о правах человека».Автор этой статьи «European Court upholds right to boycott Israel» отмечает: «Это решение является значительным стимулом для движения за бойкот, отчуждение и санкции, которое направлено на оказание давления на Израиль с целью положить конец его преступлениям против палестинцев и нарушениям международного права…»1 июля во многих странах Запада были организованы акции протеста, как на улицах городов, так и на виртуальных платформах, чтобы осудить предполагаемую Израилем «аннексию». Движения гражданского общества организовали акции протеста в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании, а также ряде других.29 июня в Торонто (Канада) начались протесты против «аннексии». Они продолжились и 1 июля в большем масштабе.Акции протеста были организованы во Франции 28 июня, когда в Париже появились тысячи людей, осуждающих план «аннексии» и требующих санкций против Израиля.27 июня сотни людей прошли маршем по улицам Брюсселя, требуя санкций против Израиля, если он продолжит свои планы по «аннексии» частей Западного берега.Брюссель. Бельгия. Марш в поддержку палестинцев, против «аннексии».Фото от «The Democratic Reformists within Fateh Movement»В США 30 июня сенатор Вермонта и кандидат в президенты от демократической партии Берни Сандерс призывал правительство США урезать или удержать ежегодную американская помощь Израилю в размере 3,8 миллиарда долларов, если тот будет продолжать «аннексию».191 член Палаты представителей Конгресса США написали письмо Нетаньяху, чтобы «остановить его планы».29 июня группа лейбористов Великобритании выступила с заявлением, требующим введения санкций против Израиля, если он перейдет к плану «аннексии». Заявление подписали 25 депутатов, в том числе, Джереми Корбин.В Южной Африке более 250 видных общественных деятелей поддержали заявление против односторонних планов Израиля по «аннексии» палестинских территорий.Всемирный совет церквей и Совет церквей Ближнего Востока выступили с требованием приостановить действие «Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем».Парламент Нидерландов принял резолюцию, предложенную Социалистической партией, назвав израильский план «аннексии» незаконными и требуя, чтобы их правительство, а также Европейский союз, приняли карательные меры против Израиля, если он начнет осуществлять этот план.Аналогичное решение было принято 26 июня парламентом Бельгии.Послы Германии, Италии и Испании в Израиле объявили, что «аннексия» негативно скажется на отношениях их стран с Израилем.В этом серьезном деле, а «аннексия» и поддержка Израиля со стороны американцев – дело серьезное, нет-нет да проявляются черты фарса. Отношения двух стран неожиданно оказались омраченными – вы не поверите! – тем, что в Иерусалиме власти муниципалитета, в котором расположено одно из зданий американской миссии, прикрыли транспарант с изображением ЛГБТ-флага, сообщает «The Times of Israel». Это решение местного служащего, сотрудника администрации города Моше Лиона, вызвало резкую реакцию его начальства, которое рассмотрело в подобном акте подкоп под отношения с США.И со стороны американцев было сразу же выражено недовольство – часть сотрудников американского посольства расценило это, как «посягательство на суверенитет США». И в ответ разукрасило стены своего офиса в Тель-Авиве уже «на полную катушку»:Фото из Twitter посольства США в ИзраилеВот такая неожиданная коллизия, которая также не способствует проведению «аннексии» Западного берега здесь и сейчас – для американцев, как видно, праздник ЛГБТ важнее.…Занятно, что такие оперативные заботы американцев перевесили 1 июля план Трампа – «Мир во имя Процветания. Видение того, как улучшить жизнь палестинского и израильского народа», одобряющий «аннексию» Западного берега реки Иордан в обмен на 50 миллиардов долларов для палестинцев «на развитие», которые выделит Трамп.Однако, судьба разноцветных флагов оказалась для янки более важной, чем «аннексия» и план их президента.В чём палестинцы и выиграли дважды – и от коронавируса, и от праздника ЛГБТ.Ну, и Большая же у них там Политика…Сергей Филато